Praha - Hasiči bojují s rozsáhlým požárem plechové haly v pražské Písnici. V Pramenné ulici začal po poledni hořet sklad obuvi a oblečení na ploše zhruba padesát krát sto metrů. Asi od 16:00 mají hasiči plameny pod kontrolou, dohašování ale potrvá podle odhadu velitele zásahu až do rána. Hasiči to uvedli na svém twitteru. Policisté uzavřeli okolní ulice a evakuovali přilehlé budovy, lidé by se místu měli vyhnout.

U požáru zasahuje devět profesionálních a osm dobrovolných jednotek hasičů, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Jeden z hasičů utrpěl lehké zranění, po ošetření se ale k zásahu vrátil. O případných dalších zraněných nemají hasiči ani záchranáři informace. Záchranáři na místo přesto dorazili se speciálním vozem Atego pro mimořádné situace.

Hala je plechová a zatím se nezhroutila. "S rozebíráním ohořelých částí pomáhá nakladač," uvedli hasiči. Před tím, než se podařilo šíření ohně zastavit, poškodil i sousední objekt. Stanovit příčinu požáru a předběžně odhadnout škody bude možné nejdříve ráno, řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Video: Požár haly v pražské Písnici

04.12.2018, 15:53, autor: Petr Schreib, zdroj: ČTK

Kvůli zásahu musela dopravní policie uzavřít Vídeňskou ulici, dopravu odklání několik desítek policistů. Mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan vyzval řidiče, aby k cestě z Prahy a do města využili jiných tras. Na Vídeňské, Kunratické spojce i v okolí obou frekventovaných ulic je výrazně omezen také provoz příměstských autobusů, některé jezdí odklonem, další nabírají velké zpoždění.

Starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek (TOP 09) zatím nedostal od krizového štábu magistrátu pokyn, aby obyvatelé nevětrali. "Udělali jsme nějaká drobná opatření v rámci školy a školky. Pozavírala se okna," uvedl na dotaz ČTK. Fouká vítr od západu a oblak kouře jde směrem z Prahy na Vestec a Jesenici, dodal. Černý kouř z hořícího skladu lidé zaznamenali i v centru hlavního města.

V nedaleké Libuši zažili pražští hasiči jeden z největších požárů v historii České republiky. Tržnici Sapa, kterou využívají především vietnamští obchodníci, zachvátily plameny počátkem listopadu 2008. Na likvidaci mohutného požáru se tehdy podílelo kolem 420 hasičů.