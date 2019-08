V pevnosti Josefov začal 24. ročník festivalu Brutal Assault

Jaroměř (Náchodsko) - V pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku začal metalový festival Brutal Assault, na kterém zahraje víc než 130 hudebních skupin z Česka i ze zahraničí. Jeden z největších metalových festivalů v Evropě potrvá v kulisách barokní pevnosti do soboty 10. srpna. ČTK to řekl Pavel Pavlík z pořadatelské agentury. Pořadatelé očekávají během čtyř dnů víc než 20.000 návštěvníků. Podle policie bylo okolo dnešního poledne v areálu pevnosti odhadem 18.000 lidí.

"Čtyřiadvacátý ročník festivalu Brutal Assault oficiálně začal ve 12:30. Vše běží podle plánu," řekl ČTK Pavlík. Do soboty by měly vystoupit například kapely Anathema, Anthrax, Carcass, Deicide, Emperor, Hypocrisy, Meshuggah, Napalm Death nebo Parkway Drive. Spolu s hudbou akce nabídne také doprovodný program, včetně filmových projekcí nebo výstav. Festival je podle svého webu vyprodaný.

"Největším tahákem bude určitě Parkway Drive, velký zájem očekáváme i o Meshuggah, Testament, Cult of Luna, Emperor a mnoho dalších," uvedl Pavlík.

Připomněl, že návštěvníci festivalu, kteří míří do Jaroměře vlakem, by měli počítat s komplikacemi. Od loňského února totiž Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) opravuje železniční stanici v Jaroměři a od 24. července platí kvůli modernizaci trati rozsáhlá výluka, která se týká v obou směrech úseků z Hradce Králové do Liberce a z Hradce Králové do Trutnova a Náchoda, vždy přes Jaroměř. Vlaky nahradily autobusy. Výluka potrvá do 14. prosince. "Návštěvníci, kteří cestují vlakem od Prahy, dojedou do Hradce Králové nebo do Smiřic. Odtud se pokračuje autobusy," řekl Pavlík.

S opravou nádraží souvisí omezení v některých ulicích Jaroměře. Přesto policie vážnější komplikace v dopravě dnes nehlásila. V Josefově a okolí také posílila hlídky.

Přestože v areálu působí bezpečností tým, pořadatelé upozorňují návštěvníky, aby si dávali pozor na své věci a nenechávali cennosti bez dozoru. Každoročně dochází na festivalu k drobným krádežím.

Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí, po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla. Například vloni dorazilo asi 19.000 příznivců tvrdé hudby, o rok dříve zhruba 20.000.