V pevninské Číně za sobotu přibylo 20 nakažených koronavirem

Peking - Všichni, kdo přijedou do Pekingu z ciziny, budou na dva týdny umístěni do karanténního centra na pozorování. Oznámilo to dnes vedení města. Jde o nové opatření, jež má čínskou metropoli chránit před šířením koronaviru. Úřady v pevninské Číně za sobotu zaznamenaly 20 případů nákazy novým typem koronaviru a dalších deset lidí infekci podlehlo. Jižní Korea dnes oznámila 76 nových případů, zatímco v sobotu registrovala 107 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Nové případy nákazy se objevily také v Thajsku, v Indonésii a na Tchaj-wanu. Malajsie má 190 nových nemocných.

Nová opatření pro Peking mají začít platit od pondělka. Důvodem je počet nemocných, kteří přijíždějí z ciziny. V sobotu Peking podle čínských údajů zaznamenal pět takových "importovaných" případů. Šlo o osoby, které přicestovaly z Itálie, Španělska a Thajska. Dosud byla karanténa pro přijíždějící z ciziny dobrovolná, nyní až na výjimky budou muset lidé odejít do připravených středisek a náklady za pobyt zaplatit.

V Číně se počet nově nakažených oproti pátku o devět zvýšil, smrtelných obětí je naopak o tři méně. V pevninské Číně se od začátku nynější pandemie nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, nakazilo 80.844 lidí, z nich 3199 zemřelo.

Nákaza, která nyní nejvíce sužuje Evropu, se začátkem letošního roku začala šířit ze středočínské provincie Chu-pej. Tam v sobotu testy potvrdily nákazu u čtyř nových pacientů, stejně jako o den dříve. Všichni lidé, kteří za sobotu nemoci v pevninské Číně podlehli, pocházeli právě z této provincie.

V Jižní Koreji k dnešními dni onemocnělo 8162 lidí a 75 nákaze koronavirem podlehlo.

Nárůst o 190 lidí v Malajsii ohlásilo tamní ministerstvo zdravotnictví. Podle něj se lidé nakazili v mešitě při akci s účastí 10.000 lidí z několika zemí. Malajsie má nyní 428 případů nákazy.

Z dalších asijských zemí ohlásilo nové případy nákazy Thajsko, kde přibylo 32 nemocných. Země má nyní 114 nakažených a dnešní údaj je pro zemi zatím nejvyšší denní nárůst.

Všech šest nových případů zaznamenaných na Tchaj-wanu jsou lidé, kteří byli nedávno v cizině. Někteří se vrátili ze Španělska a Japonska. Celkově Tchaj-wan registruje 59 nemocných.

Indonéské ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 21 nových případů, takže se v zemi zvýšil počet nakažených na 117. V Indii se počet nemocných zvýšil na 107, což je o 23 případů víc než v sobotu. Nejvíc nemocných je v západním státě Maháráštra a jeho metropoli Bombaji. Úřady nechaly zavřít školy i nákupní centra ve většině měst tohoto státu.