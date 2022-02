V pendolinu vyhrožoval muž s nožem sebevraždou, nakonec se bodl do hrudníku

Zábřeh (Šumpersko) - Sebevraždou vyhrožoval dnes odpoledne dvaasedmdesátiletý cestující s nožem ve vlakové soupravě pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy. Na místě zasahovali policisté, před příjezdem policejního vyjednavače se senior bodl do hrudníku a nyní je v péči lékařů. Vlak zůstal stát v Zábřehu na Šumpersku. Všechny cestující policie evakuovala a mohli nasednout do jiných vlaků. "Nemám informace, že by někdo z cestujících byl zraněn," řekl ČTK mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

"Podle mých informací šlo o osobu se sebevražednými úmysly. Jednalo se o pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy, které z Prahy odjíždělo v 15:25. Všichni cestující byli v Zábřehu evakuováni z vlaku a pokračují dalšími spoji," uvedl Šťáhlavský. Policie na twitteru později oznámila, že senior se ještě před příjezdem policejního vyjednavače bodl nožem do hrudníku. "V době činu byl ve vagónu sám, ke zranění jiných osob nedošlo a nyní je v péči lékařů. Kriminalisté jsou na místě a zjišťují veškeré okolnosti této tragické události," uvedla policie.

Ve vlaku cestovalo zhruba 140 lidí, které podle serveru iDNES.cz muž s nožem ohrožoval. Policii se postupně podařilo vagon vyklidit a cestující evakuovat. Motiv mužových výhrůžek zatím není známý. Cestující podle serveru iDNES.cz spekulovali o konfliktu vzniklém kvůli roušce.