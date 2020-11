V Pelhřimově zemřel nejstarší český knihkupec Jaromír Vytopil

Pelhřimov - V Pelhřimově zemřel Jaromír Vytopil, který byl nejstarším a nejdéle působícím knihkupcem v republice. Bylo mu 83 let. Zemřel v pondělí v Nemocnici Pelhřimov, kam byl převezen ve vážném stavu s koronavirem. V knihkupectví v pelhřimovské Poděbradově ulici působil 28 let, knihkupcem byl od října 1952. Píše to na webu Pelhřimovský deník.

Vytopil vstoupil na dráhu knihkupce, když mu bylo patnáct let a jeden měsíc, tedy 24. října 1952. Agentura Dobrý den ho zapsala před pěti lety do České knihy rekordů jako nejstaršího českého knihkupce. Vytopil byl knihkupcem nepřetržitě od 15 let s výjimkou dvou let vojenské služby. Postupně pracoval v šesti různých městech a od 1. května 1963 v Pelhřimově. Soukromě začal podnikat v roce 1991 ve svých 54 letech. Své povolání bral jako službu veřejnosti.

Vytopil četl měsíčně kolem deseti knih. Před pěti lety při křtu České knihy rekordů řekl, že neuvažuje o tom, že by své životní povolání ukončil a šel do důchodu. "Budu prodávat knihy tak dlouho, dokud bude hrát (Jaromír) Jágr hokej, takže je přede mnou ještě dlouhá budoucnost," řekl tehdy se smíchem.

Pelhřimovský deník cituje syna knihkupce Jana, podle kterého bylo knihkupectví pro otce celým jeho životem. "Táta vždycky říkal, že chce, aby ho z jeho obchodu jednoho dne vynesli. To se mu splnilo. Jel až do konce, důchod odmítal," cituje web syna. Otec i matka se podle něj nakazili covidem-19 v knihkupectví, matka se vyléčila.

Smutek vyjádřilo na facebookové stránce Vytopilova knihkupectví přes 600 lidí, někteří připojili i vzpomínku. Na chodníku před obchodem přibývají svíčky a květiny. Podle smutečního oznámení na facebooku se poslední rozloučení s oblíbeným knihkupcem uskuteční ve středu 18. listopadu v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově.