V Pelhřimově vystavují sladké symboly české státnosti

Pelhřimov - V pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit jsou ode dneška k vidění symboly české státnosti včetně Svatováclavské koruny vyvedené z cukrářských modelovacích hmot. Jsou dílem žáků Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka. Škola získala od roku 2008 už 19 ocenění na mezinárodních cukrářských soutěžích, což jí vyneslo zápis do české knihy rekordů. Jedlé symboly české státnosti v muzeu doplní expozici, ve které je i třímetrový model Pražského hradu slepeného z takřka 11.000 špejlí, řekl za muzeum Josef Vaněk.

"My jsme postupně nabalovali další věci, které se týkají českého státu a rekordů souvisejících s českou, potažmo československou státností," řekl Vaněk. Agentura Dobrý den, která muzeum zřizuje, iniciovala vznik rekordu v počtu vyvěšených českých státních vlajek nebo vytvoření gesta vítězství ze dvou vztyčených prstů do tvaru písmene V. Při příležitosti 30. výročí sametové revoluce ho z vlastních těl vytvořilo takřka 1500 pelhřimovských školáků.

Sladké symboly české státnosti vznikaly postupně. V roce 2018 vytvořili budoucí cukráři pro mezinárodní soutěž v Lucemburku Svatováclavskou korunu a prezidentskou standartu, ve stejném roce ji doplnil dort v národních barvách s českými lvy určený pro národní soutěž cukrářů. A teprve před několika dny dokončili novopačtí studenti i sladkou kopii korunovačního jablka.

Soutěžní umělecká díla, kterých už novopacká škola vytvořila 21, vznikají z různých cukrářských hmot. "Lidé znají nejčastěji marcipán, kde je podíl mandlí nebo mandlové příchutě, hmota je nažloutlejší, ale chutnější. Ale pro tyto účely, kdy má vznikat nějaký exponát, tak tvoří hmotu hlavně cukr, který je spojený nějakou hmotou, která mu dává tvárnost. Hmot je na trhu celá řada, některá se vyznačuje jasnou bílou barvou, která rychle tvrdne, některá zasychá pomaleji. To si pak každý cukrář podle toho, co dělá, vybere," řekla zástupkyně ředitele novopacké školy Ladislava Kocourková. Při soutěžích podle ní rozhoduje především nápad a provedení. Některé cukrářské skulptury vytvářené žáky mohou vážit i 60 kilogramů. Aby bylo vůbec možné výtvory na místo soutěží dopravit - naložit do auta, projít dveřmi - musejí být široké nejvýše 80 centimetrů.

Podle ředitele školy Petra Jaroše se výuka v Nové Pace zaměřuje především na cukrářskou výrobu. "Nové Pace se vždycky říkalo, že je to město cukrářů a ševců, ševci už nám vymizeli, ale cukráři naší školou Novou Paku pořád reprezentují," řekl Jaroš. Historie školy podle něho sahá až k roku 1885.