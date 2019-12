V Peci pod Sněžkou shořela chata Bažina, škoda půjde do milionů

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - V Peci pod Sněžkou u sjezdovky Javor v noci na dnešek shořela chata Bažina. Škoda zřejmě půjde do milionů korun. Chata patří trutnovské Základní škole kpt. Jaroše a slouží hlavně pro pořádání školních lyžařských výcviků a kurzů. ČTK to řekl ředitel školy Jiří Paták. Příčinu ohně hasiči vyšetřují. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Pro hašení hasiči použili vodu ze zasněžovacího systému sjezdovky. S těžkou technikou a s cisternami se k chatě nemohli dostat. "Zásah byl komplikovaný kvůli čerstvě napadanému sněhu, těžko přístupnému terénu a kvůli silnému větru, který podpořil rozšíření požáru na celý objekt," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Část objektu nechali hasiči kontrolovaně dohořet.

Chata byla v době požáru prázdná. Poslední hosté z chaty podle Patáka odjeli v neděli odpoledne. "Jak mám informace, tak všechno zkontrolovali, zhasli, vypnuli a odjeli," uvedl Paták. Lyžařská sezona v Peci pod Sněžkou, a to i na sjezdovce Javor, začala v sobotu.

Oznámení o požáru hasiči dostali v neděli po 18:30 a postupně na místo vystali pět jednotek. "Když se hasiči dostali k místu události, byl požár v pokročilé fázi. Hasební prostředky musely být na místo dopravovány pomocí skútrů nebo rolby. Hasičům s dopravou pomáhala horská služba i místní," uvedla mluvčí. Náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa doplnil, že hasičům s přepravou pomáhali čtyři záchranáři s terénní čtyřkolkou a sněžnými skútry.

Hasičům se podařilo napojit na systém zasněžování, k hašení tak použili vodu na výrobu technického sněhu. Chata Bažina leží zhruba v polovině největší sjezdovky v Peci a je od Javoru vzdálená přibližně 100 metrů.

Chaty v okolí požár neohrožoval, protože se držel uvnitř domu pod plechovou střechou. Po 23:00 hasiči ohlásili lokalizaci požáru. Dnes po 02:00 začali hasiči místo požáru postupně opouštět. Do rána na místě zůstala jednotka místních dobrovolných hasičů.

Škola do chaty přibližně před dvěma lety investovala kolem 700.000 korun. Šly do obnovy vnitřního vybavení, oken či vybavení kuchyně. Chatu kromě školáků mohla využívat i veřejnost. "Výcviky na chatě budeme muset zrušit. Jezdily k nám i jiné školy. Zatím netušíme, jak to budeme řešit," řekl Paták. Chatu měla škola pojištěnou.

V Krkonoších naposledy hořelo 21. listopadu na Lysečinské boudě ve východní části hor. Požár zachvátil kotelnu boudy, škody byla asi 600.000 korun. Dva zaměstnanci boudy se při hašení nadýchali kouře a skončili v nemocnici. V září hořelo v objektu pro ubytování personálu hřebenové Špindlerovy boudy. Škodu tam hasiči odhadli na 200.000 korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Tragicky skončil únorový požár horské chalupy ve Velké Úpě v lokalitě pod Janovými boudami, při němž zemřel jeden člověk. Chalupa z většiny shořela, škoda byla asi čtyři miliony korun.