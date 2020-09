V pátek začne liga basketbalistek, USK může vyrovnat rekord

Praha - V pátek začne basketbalová liga žen, která se bude hrát novým systémem. Na jedenáctý titul za sebou budou útočit hráčky ZVVZ USK Praha, které byly korunovány i v minulé sezoně, jež kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Jednoznačné favoritky mohou 23. triumfem vyrovnat rekord Sparty v součtu s federální ligou.

USK drží rekordní sérii 191 zápasů bez porážky. "Každý přeje těm slabším, aby USK někdo ohrozil, ale není to úplně reálné. Tak to prostě je. Byla tady svého času hegemonie Žabin, teď je USK. Ostatní týmy nejsou schopné sehnat takový rozpočet, takže si myslím, že USK bude opět v lize dominovat," řekl guvernér Renomia ŽBL Daniel Kurucz na tiskové konferenci.

Desetičenná soutěž se bude hrát v novém formátu. V nedohraném minulém ročníku postoupil lídr po základní části USK přímo do play off. V nadstavbové části se týmy na 2. až 5. místě měly utkat dvoukolově každý s každým a družstva na 6. až 10. pozici jednokolově každé s každým.

Tentokrát po základní části (18 utkání) přijde na řada nadstavba ve skupině A pro 1. až 4. celek. Hrát budou dvoukolově každý s každým (6 kol). Ve skupině B se týmy z 5. až 10. místa utkají jednokolově každý s každým (5 kol).

Play off bude hrát nejlepší osmička. Čtvrtfinále, semifinále i finále se uskuteční na tři vítězná utkání. O novém šampionovi se rozhodne nejpozději 5. května, což je také poslední možný termín dohrání soutěže. Poslední tým bude hrát baráž na dvě vítězná utkání s vítězem druhé nejvyšší soutěže.

"Liga má tři části a my se bude snažit ji odehrát celou. V případě, že se některá část nedohraje, tak se bude vyhlašovat vítěz po té, která se odehraje celá. Samozřejmě budou opatření," prohlásil Kurucz.

"Bude muset na určitý čas odpadnout podávání rukou. Týmy budou nastupovat na hřiště zvlášť a v rouškách. Při hře a na lavičce už roušky mít nemusí. Před každou čtvrtinou budeme dezinfikovat míče. Bude potřeba prohlásit před každým utkáním, že nemáte příznaky, které by naznačovaly, že můžete mít covid," uvedl Kurucz.

"V případě, že někdo takové příznaky mít bude a prohlásí, že je nemá, tak je to podle zákonů České republiky trestný čin. Je skutečně potřeba tomu dávat maximální pozornost," doplnil Kurucz.

"Je jasné, že se úplně nezabrání kontaktu. S tím do toho jdeme, ale v basketbalu akce trvá průměrně maximálně sedm vteřin. Za tu dobu se reálně nakazit nedokážete. Ve vlastní hře nám to přijde jako bezpečná věc," uvedl Kurucz. V úvodu sezony jsou v karanténě brněnské Žabiny.

"Kluby, které mají hlediště blízko palubovky, budou muset mít vyklizenou první řadu. Uvažovali jsme, že bychom při vstupu měřili teplotu, ale nakonec jsme se rozhodli stejně jako v mužské KNBL, že k tomu nepřistoupíme," dodal.

"Termínová listina je daná pro ideální stav. Mělo by se konat mistrovství Evropy, i když nikdo neví, jak to bude. Proto jsme se dohodli, že termín po ukončení ligy bude 5. května, aby měly reprezentantky čas na přípravu," uvedl sportovní ředitel ŽBL Zdeněk Ringsmuth.

"Budeme velmi dbát na to, aby se utkání odehrála a nebyla bezdůvodná odkládání zápasů, která by narušila kontinuitu. Pevně věřím, že liga se odehraje celá. Vzhledem k tomu, že se evropské poháry různě odkládají, tak budeme jednat s kluby, jestli ligu nenalosovat jinak a zhustit, dokud se může hrát," podotkl Kurucz.

Čtyři z deseti klubů budou hrát evropské soutěže. USK reprezentuje tradičně v Evropské lize, KP Brno se představí v Euro Cupu, Žabiny Brno a Ostrava v EWBL.

V Českém poháru, který už šestou sezonu nehraje USK, se jedná o uspořádání Final 8 společně se Slovenskem. "Kdyby nebyl covid-19, tak bych řekl, že je realizace blízko. Měli jsme připravený formát, jak by se to mohlo sehrát o jednom prodlouženém víkendu. Teď samozřejmě nevíme vůbec, jak to bude," dodal Kurucz.