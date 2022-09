V pátek začíná ŽBL, USK Praha útočí vedle titulu na rekord v neporazitelnosti

Praha - Pátečními dvěma zápasy odstartuje po více než pětiměsíční přestávce 31. ročník české basketbalové ligy žen. Úřadující šampion ZVVZ USK Praha zaútočí na 13. titul po sobě, 17. v samostatné soutěži a 25. celkově. Svěřenky trenérky Natálie Hejkové, které drží sérii 245 výher za sebou, mohou v prosinci překonat absolutní rekord brněnských Žabin (256) z let 1997 - 2006.

Pražanky neprohrály v nejvyšší soutěži od roku 2013, kdy nestačily ve finálové sérii na Žabiny (tehdy IMOS Brno). USK může vyrovnat rekord 10. prosince na hřišti KP Brno. O stanovení nového maxima by se šestnáctinásobný český šampion utkal o týden později v rámci 12. kola doma právě proti Žabinám.

"Je to náhoda, že to takhle vyšlo. Na druhou stranu to ale bude divácky atraktivní. Věřím, že Žabiny nedají svou kůži zadarmo. I když to budou mít těžké, udělají určitě maximum, aby jejich série nebyla překonána," řekl na dnešní tiskové konferenci sportovní ředitel soutěže Martin Jakeš.

Brněnský tým se na vzájemné duely připravuje. Před prosincovým zápasem na Královce bude hostit USK ještě doma 8. října. "Žabiny jsou rok od roku silnější, ale to USK také. Byl bych rád, kdyby se jejich šňůra přerušila a může ji klidně přerušit jakýkoliv jiný tým. Na vzájemné zápasy se určitě nachystáme," řekl guvernér Asociace ženských ligových klubů (AŽLK) a generální manažer Žabin Radek Šír.

Formát soutěže je stejný jako v minulém roce. V základní části se desítka týmů utká dvoukolově každý s každým (18 kol). První osmička postoupí do play off, kde se bude hrát čtvrtfinále, semifinále i finále na tři vítězné zápasy. Oproti minulé sezóně se nebude hrát skupina vyřazených čtvrtfinalistů o 5. až 8. místo. Jméno mistra bude známé nejpozději 30. dubna 2023.

USK Praha bude vedle domácí soutěže působit opět v Eurolize, kde se pokusí vylepšil poslední čtvrté místo. Brněnské týmy Žabiny a KP se zúčastní Eurocupu, Ostrava s Chomutovem nastoupí v EWBL.

Druhým rokem bude pokračovat tzv. Československý pohár, který vyvrcholí od 10. do 12. března soubojem čtyř českých a čtyř nejlepších slovenských týmů. FInal 8 se uskuteční na palubovce minulého šampiona Hradce Králově. Součástí sezony bude i 28. ročník Českého poháru, který se odehraje opět bez účasti USK Praha. Final Four proběhne v Chomutově.

V listopadu a únoru se uskuteční kvalifikační "okna" o postup na mistrovství Evropy 2023. Češky nastoupí v listopadu na hřišti Nizozemska, o startu v Bělorusku rozhodne FIBA, která může jejich soupeře ze soutěží vyloučit. V únoru zakončí tým trenérky Romany Ptáčkové kvalifikaci domácími zápasy s Irskem a Nizozemskem.

Novým titulárním partnerem ŽBL po společnosti Renomia stala sázková kancelář Chance, která uzavřela partnerství na tři roky. "Věřím, že to ligu posune po marketingové a sportovní stránce dopředu," dodal Jakeš. Nový partner bude udělovat cenu Chance pro nejlepší hráčku do 23 let, která bude mít nejlepší poměr asistencí a ztracených míčů.