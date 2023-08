V pátek se uskuteční nové stání u soudu ohledně Trumpova chování po volbách

Washington - Americký soud bude v pátek rozhodovat, nakolik smí bývalý prezident Donald Trump mluvit o obvinění, kterému čelí v souvislosti se svým chováním po prohraných volbách v roce 2020. Soud může Trumpovi zakázat mluvit o některých informací ze spisu, což požaduje obžaloba. Trumpovi právníci usilovali o to, aby se stání uskutečnilo až příští týden, píše dnes agentura Reuters. Bývalý prezident se pátečního slyšení nemusí účastnit osobně.

Soudkyně Tanya Chutkanová svolala obžalobu a obhajobu poté, co Trumpovi obhájci rozporovali žádost prokuratury, aby soud omezil rozsah informací z případu, o kterých smí Trump mluvit veřejně. Advokáti bývalého prezidenta to odmítají, protože by to podle nich porušovalo Trumpovo právo na svobodný projev.

Soud může nařídit obviněnému a další účastníkům procesu, aby o některým informací nemluvili na veřejnosti. Může tak rozhodnout například ve snaze zamezit nátlaku na svědky.

"Budu o tom mluvit," řekl dnes svým příznivcům Trump. Bývalý prezident řekl, že musí dostat možnost odpovídat na otázky svých sympatizantů ohledně obvinění, kterému čelí.

Při setkání s podporovateli ve státě New Hampshire Trump řekl, že za jeho třemi obviněními stojí současný prezident Joe Biden, který mu tak chce ztížit předvolební kampaň. Obvinění ho donutí se zabývat "blbostmi", místo toho, aby vedl kampaň, řekl Trump. Zvláštního vyšetřovatele Johna Smitha, jehož tým obvinění ohledně Trumpova povolebního chování sestavil, pak označil za "vyšinutého šílence".

Trump svým příznivcům řekl, že bude asi brzy čelit čtvrtému obvinění. To by se mohlo týkat podezření, že bývalý prezident a jeho příznivci se snažili narušit průběh voleb v roce 2020 ve státě Georgia.