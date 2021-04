V pátek se otevře registrace k očkování proti covidu pro lidi nad 60 let

Praha - V pátek 23. dubna se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 60 až 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že předpokládá, že by se mohla další věková skupina po pěti letech otevírat vždy po týdnu. Řekli to dnes večer na tiskové konferenci po jednání vlády.

"Chtěli bychom každý týden vždycky posunout tu hranici o pět let," řekl Arenberger. Poslední skupině lidí nad 65 let umožnilo ministerstvo zdravotnictví registraci minulou středu. V Česku žije zhruba 679.000 lidí z tého věkové kategorie, zhruba 250.000 z nich již bylo očkováno jako jiná prioritní skupina, například zdravotníci, učitelé nebo chroničtí pacienti.

Podle dat o očkování do neděle dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 18 procent populace starší 16 let, obě dávky asi desetina. Celkově se k očkování registrovalo nebo už dostalo vakcínu 2,34 milionů lidí, tedy asi 22 procent.

V nejstarší skupině nad 80 let dostalo alespoň jednu dávku vakcíny přes 70 procent a obě přes 52 procent lidí. I s čekajícími na termín či vakcínu se zapojilo přes 87 procent. Z lidí mezi 70 a 79 lety bylo očkováno jednou dávkou 60 procent a oběma 26 procent. I s čekajícími na termín či očkování je zapojeno téměř 85 procent věkové skupiny.