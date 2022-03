Cizinecké policii se celkem ohlásilo přes 38.000 uprchlíků, Praha zažívá nápor

V Kongresovém centru Praha se 4. března 2022 otevřelo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Mělo by fungovat nonstop a denně odbavit kolem tisícovky lidí.

V Kongresovém centru Praha se 4. března 2022 otevřelo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Mělo by fungovat nonstop a denně odbavit kolem tisícovky lidí. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - V pátek se v Česku ohlásilo cizinecké policii zhruba 5400 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Počet nahlášených byl nižší než v předchozích třech dnech. Vyplývá to z informací, které dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Celkem je nahlášených lidí prchajících před ruskou invazí podle vnitra 38.505. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale již v pátek řekl médiím, že podle odhadů je v Česku už přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny.

Ve čtvrtek 24. února Rusko zahájilo útok na Ukrajinu. Za týden od začátku invaze uteklo z Ukrajiny podle posledních informací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přes 1,2 milionu lidí. To jsou téměř tři procenta ukrajinské populace. Do Česka zatím přicházejí tisíce lidí denně. Nejvyšší počet nahlášených uprchlíků byl podle údajů vnitra zatím ve středu 2. března, a to skoro 11.000 lidí. Ministerstvo udělilo v pátek skoro 12.000 speciálních víz určených pro lidi zasažené invazí. Celkem už bylo těchto víz uděleno 33.899.

V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra, která mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Například pražské středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě, které bylo otevřeno v pátek ráno, k půlnoci odbavilo 2600 běženců. Nápor byl i v noci obrovský, uvedl na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Kdo umí ukrajinsky a může o víkendu přijít pomáhat s tlumočením, je podle Hřiba vítán. Seznam všech asistenčních center je k dispozici na webových stránkách vnitra.

Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Pokud bydlí v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku. Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění. Mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání.

Pro koordinaci pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny v Česku vznikla platforma Pomáhej Ukrajině. Na webu má v současnosti asi 15.500 nabídek pomoci, ke kterým mají přístup desítky organizací a institucí. Platformu spravuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Pražské středisko pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru na Vyšehradě k půlnoci odbavilo 2600 běženeců, z toho bylo ubytování zajištěno pro 390 lidí. Nápor byl i v noci obrovský, uvedl na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že kdo umí ukrajinsky a může o víkendu přijít pomáhat s tlumočením, je vítán. Primátor kolem 10:30 ČTK napsal, že na místě čekají na registraci tisíce lidí. Mluvčí magistrátu Vít Hofman předtím uvedl, že situace je klidnější než v pátek.

"V 6:00 jsme odbavili poslední lidi ze včera (pátku). Mnoho nových však stále od rána přichází. Situace se ale zdá o něco klidnější než včera (v pátek)," uvedl Hofman. Podle Hřiba nicméně velký zájem trvá. "Aktuálně čekají na místě na registraci tisíce osob," napsal.

Primátor dodal, že uprchlíci, kteří na noc neměli ubytování, odjížděli do ubytoven Správy uprchlických zařízení mimo hlavní město, kde je odbavila jiná krajská asistenční centra. "Pokud je kapacita uvnitř Kongresového centra ve velkém sále, tak jsou v něm usazeni lidé, kteří čekají na registraci, aby nečekali venku v nevlídném počasí," doplnil.

Centrum na Vyšehradě začalo fungovat v pátek ráno, přesunulo se tam z centrální budovy Městské knihovny. Pracovníci v centru Ukrajincům na 70 přepážkách pomáhají s vyřízením dokumentů a poskytují základní pomoc. V Kongresovém centru se mohou nechat i naočkovat proti covidu-19. Centrum funguje společně pro Prahu a Středočeský kraj, v Městské knihovně ho město otevřelo v úterý a ve středu večer rozhodl krizový štáb o jeho přesunu, aby se zvýšila kapacita.

V budově je zázemí s odpočinkovou zónou, aby lidé, často unavení po dlouhé cestě, měli možnost si odpočinout. Pro přicházející rodiny jsou k dispozici tři dětské koutky. Jídlem centrum zásobuje Potravinová banka a primární materiální pomoc zajišťuje nezisková organizace Člověk v tísni. Na místě jsou kromě úředníků ministerstva vnitra a policistů také pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Českého červeného kříže, stejně jako tlumočníci a psychologové.

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky na výstavišti v Brně opět vydává registrační čísla všem. ČTK to ráno řekla Markéta Chumchalová z tiskového oddělení kraje. Kvůli velkému náporu a naplnění kapacity dostávali v pátek čísla jen lidé, kteří neměli zajištěné ubytování. Podle Chumchalové ale nápor opadl. Ukrajinci prchají před válkou, jejich zemi napadlo Rusko.

Situace se zlepšila už v pátek večer. "Opadl nápor. Registrační čísla se nyní dávají všem, odbavení je plynulé. V nárazových frontách stojí jednotky lidí," uvedla Chumchalová. V centru mohou uprchlíci vyřídit registraci, která je potřeba do tří dnů od vstupu do ČR. Dále lze vyřídit víza i se zdravotním pojištěním, ale také ubytování a mají možnost registrace na úřadu práce. Centrum funguje od středy, od počátku ho naplnily stovky lidí. V pátek kraj informoval, že se čeká na odbavení den i den a půl. V pátek se kvůli naplnění kapacity zastavilo vydávání registračních lístků a omezilo se pouze na uprchlíky, kteří nemají zajištěno zázemí a ubytování. Část uprchlíků má totiž v ČR příbuzné a známé a přijela k nim. V místě působí hasiči, policisté, ale i zástupci neziskových organizací nebo pojišťoven a úřadu práce. Mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský ČTK řekl, že ráno odjelo 26 uprchlíků autobusem do Blanska, kde naleznou ubytování. Noc strávili v asistenčním centru, kde jsou kromě stolů i postele nebo sedačky a dětské postýlky. Rusko napadlo Ukrajinu minulý týden ve čtvrtek. Boje tak pokračují desátým dnem a vyžádaly si mnoho obětí. Z Ukrajiny prchlo už více než milion lidí. Desítky tisíc jsou jich v České republice.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) pro Královéhradecký kraj od začátku svého fungování odbavilo 1321 uprchlíků z Ukrajiny. Většina z nich má ubytování domluvené dopředu a má kam jít, pomoc v podobě ubytování zatím využilo 59 příchozích. ČTK to řekla krajská mluvčí hasičů Martina Götzová. Od pátku je centrum v Hradci Králové v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnů, což registraci zrychlilo, řekla mluvčí.

Centrum funguje v krajském městě od středy 2. března. Od pátečního rána do dnešního rána se v něm zaregistrovalo 717 občanů Ukrajiny, ubytování potřebovalo zajistit 34 z nich. "Dále tak platí, že většina příchozích má již ubytování domluvené, a mělo by tak o ně být postaráno. V Královéhradeckém kraji eviduje hasičský záchranný sbor více než 3000 míst volných ubytovacích kapacit," řekla mluvčí. Registrace obnáší zjištění totožnosti, vydání statusu uprchlíka, sjednání pojištění, případně zajištění ubytování. Lidé prchající před válkou tam kromě administrativní pomoci dostanou také zdravotnickou pomoc. Asistenční centrum v Liberci v pátek pomohlo 122 ukrajinským uprchlíkům Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Liberci pomohlo v pátek 122 uprchlíkům a 12 z nich zajistilo ubytování. Od zahájení provozu v úterý poskytlo služby 872 lidem, z nich ubytovalo 107. Na sociálních sítích o tom dnes informoval hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině slouží pro válečné uprchlíky z Ukrajiny jako hlavní záchranný a pomocný bod po jejich příchodu do Libereckého kraje. Najdou zde jak místo, kde mohou přespat, tak i asistenční centrum pro vyřízení veškeré administrativy," uvedl hejtman. Centrum funguje v budově D krajského úřadu od 1. března denně včetně víkendů od 07:00 do 19:00. Mimo tuto dobu je v budově i provizorní ubytování až pro 50 uprchlíků. Před asistenčním centrem ve Zlíně vytvořili i dnes uprchlíci dlouhou frontu Před Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v areálu zlínské nemocnice vytvořili i dnes uprchlíci dlouhou frontu. Podle odhadů hasičů, kteří se na provozu zařízení podílejí, v ní už ráno mohlo být až 200 lidí. Lidé utíkající z Ukrajiny před válkou si v centru mohou vyřídit potřebné dokumenty a doklady. V krajském městě funguje od čtvrtka, za první den odbavilo 180 lidí, v pátek jich bylo 260, řekla dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Centrum je otevřené denně od 07:00 do 19:00. Pokud nebude prodloužena jeho provozní doba, případně posílen personál, bude se podle Javoříkové maximální kapacita, kterou budou schopni pracovníci centra v příštích dnech zvládnout, pohybovat okolo 300 lidí. "Konfliktní situace nevznikají. Proces odbavování lidí se pořád zajíždí," uvedla mluvčí. Do centra podle ní zatím přicházejejí v drtivé většině lidé, kteří už mají v regionu ubytování u někoho zajištěné. "Včera (v pátek) se řešilo prvních devět lidí, které si převzala Správa uprchlických zařízení, která je ubytovala," řekla Javoříková. V centru si mohou uprchlíci vyřídit první registraci, vízum, pojištění, ubytování a další humanitární pomoc. K čekání mohou využít dva vyhřívané stany v sousedství. K dispozici mají i občerstvení, připravený je také dětský koutek. Fronty se před centrem tvořily i ve čtvrtek a v pátek. Lidé opouštějící Ukrajinu, kteří mají v České republice zajištěno zázemí, jej nemusejí ihned navštěvovat. Vyřídit si nutnou registraci mohou do tří dnů od příchodu také na pracovišti cizinecké policie. Informace k hlášení pobytu cizinců lze najít na webových stránkách policie. Ostatní dokumenty je podle zástupců kraje možné si vyřídit postupně. Centrum pro uprchlíky v Jihlavě začalo fungovat v nepřetržitém provozu Jihlavské centrum pro uprchlíky z Ukrajiny ode dneška začalo fungovat nepřetržitě. Původně plánovalo přechod na nonstop provoz až v průběhu příštího týdne, ale změnou reagovalo na doporučení ústředního krizového štábu. ČTK to řekla Jitka Svatošová z tiskového oddělení krajského úřadu na Vysočině. "Přechod na nepřetržitý provoz jsme plánovali od začátku příštího týdne, takže jsme to jen trošku uspíšili," uvedla. Dodala, že uprchlíci se nyní v Jihlavě mohou registrovat kdykoliv. Zatím platilo, že administrativní úkony asistenční centrum nabízelo jen od 7:00 do 19:00. Počet Ukrajinců, kteří se v Jihlavě registrují, narůstá. Ve středu, kdy centrum zahájilo provoz, tuto službu využilo 216 uprchlíků. O den později jich bylo 309 a v pátek 389. Ukrajinci, kteří prchají ze země kvůli válečnému konfliktu, si mohou na místě například vyřídit registraci, víza nebo zdravotní pojištění. Centra nabízí každý kraj. Například v Českých Budějovicích funguje v místě letiště v Plané u Českých Budějovicích. "Denně zde zaregistrujeme několik stovek uprchlíků, části z nich kraj také shání ubytování," řekla ČTK Marta Spálenková z jihočeského krajského úřadu. Počty nahlášených uprchlíků z Ukrajiny: Datum Počet registrovaných 25.02.2022 936 26.02.2022 717 27.02.2022 732 28.02.2022 4823 01.03.2022 6769 02.03.2022 10.731 03.03.2022 8400 04.03.2022 5397 Celkem 38.505 Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie