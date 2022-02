V pátek ráno se opět sejde krizový štáb MZV, Lipavský též poletí do Bruselu

Praha - Krizový štáb ministerstva zahraničí se k situaci na Ukrajině napadené Ruskem opět sejde v pátek v 07:00. V České televizi to dnes večer řekl ministr Jan Lipavský (Piráti). Naposledy se štáb sešel dnes ráno. Lipavský také poletí v pátek do Bruselu na jednání šéfů diplomacií zemí Evropské unie, kteří by měli stvrdit sankce, na nichž se dnes shodnou lídři států na mimořádném summitu Evropské rady.

Prezidenti a premiéři zemí EU se dnes večer chystají schválit bezprecedentní balík sankcí proti Rusku a také vyzvat k přípravě postihů vůči Bělorusku, z jehož území ruská armáda rovněž podniká útoky na Ukrajinu. Vyplývá to z návrhu závěrů summitu, které by lídři měli během večera schválit.

"Bude to tvrdé pro Rusko," řekl Lipavský. "Jedná se o jedno z nejhorších možných narušení mezinárodního řádu. Nelze překreslovat hranice silou," uvedl k ruské invazi na Ukrajinu. "Poletím (v pátek) do Bruselu, kde politickou vůli, na které se dnes premiéři usnesou, provedeme v konkrétní akt," doplnil.

Sankce podle šéfa české diplomacie přivedou Rusko do izolace na mezinárodní scéně. "Nebudeme se podílet na tom, abychom podporovali Rusko technologiemi, našimi finančními prostředky a pomáhali jim rozvíjet jejich vojenské schopnosti," řekl Lipavský. Zvažované je podle něj i vyloučení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT.

Stejně jako premiér Petr Fiala (ODS) i Lipavský uvedl, že vláda neeviduje přímá rizika, která by nyní hrozila České republice.

Připomněl také diplomatické kroky, které zástupci kabinetu oznámili po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. ČR pozastavuje příjem vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Česko též odvolalo souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně a pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.