V pátek přibylo v ČR rekordně nakažených, nejvyšší je i incidence

Praha - V pátek přibylo v Česku nejvíce potvrzených případů koronaviru za dobu epidemie. Laboratoře odhalily 22.936 nakažených, zhruba o 8700 více než před týdnem. Na 100.000 obyvatel připadá v zemi za posledních sedm dní 929 nakažených. Takzvané incidenční číslo je tak dosud nejvyšší, od pátku vzrostlo o 82. Počet úmrtí s covidem v ČR přesáhl 32.000. Ve čtvrtek zemřelo s koronavirem poprvé od dubna více než 100 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od pondělí do pátku přibylo v zemi celkem 84.539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Ve volné dny se testuje méně.

V nemocnicích bylo k pátku 4890 hospitalizovaných s koronavirem. V těžkém stavu bylo 724 z nich. V obou případech počet proti čtvrtku mírně klesl. Některé nemocnice ale už kvůli přetížení a nedostatku personálu omezují plánovanou péči. Žádají také o pomoc armádu. Od pátku vojáci slouží celkem ve 24 nemocničních a sociálních zařízeních, v pondělí začnou pomáhat v 15 dalších.

Laboratoře v pátek provedly přibližně 146.000 testů, asi o 8000 více než před týdnem. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo pozitivních 6,47 procenta vzorků, před týdnem to bylo 3,8 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl nakažených stoupl z 11,27 procenta na 16,48 procenta. u takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, bylo pozitivních více než 42 procent testovaných, což je přibližně o osm procentních bodů více než před týdnem. Ve všech třech případech jsou ale podíly nakažených stále nižší, než letos na začátku roku.

Za hlavní nástroj, jak bojovat proti epidemii, se považuje očkování. Apelují na něj politici i odborníci. Počet podaných dávek vakcíny v Česku překročil 13,000.000. V pátek očkování podstoupilo více než 56.000 lidí.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.

Incidenční číslo se poprvé od začátku epidemie dostalo přes 900. Dosud nejvyšší hodnotu mělo letos 9. ledna, kdy na 100.000 obyvatel připadalo v posledním týdnu 849 nakažených. Nyní se ale výrazně liší v jednotlivých krajích. Nejhorší situace je na Moravě. V Olomouckém kraji je incidence 1334, v Jihomoravském 1191, ve Zlínském 1171 a v Moravskoslezském 1046. V žádném jiném regionu ČR se incidenční číslo přes 1000 zatím nedostalo. Relativně nejlepší situaci hlásí Karlovarský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 319 nakažených.

Od začátku epidemie loni v březnu zaznamenaly laboratoře v Česku celkem 1,980.849 případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila.

Sousední Rakousko po rekordních počtech nových nákaz koronavirem spustí od pondělí plošnou uzávěru a od 1. února zavede povinné očkování pro všechny obyvatele. Omezení se budou týkat i naočkovaných proti covidu, dosud v zemi platily restrikce jen pro neočkované. Lockdown bude trvat nejméně deset dní, maximálně 20. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pátek uvedl, že Česko příklad Rakouska následovat nebude.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký kraj 1334 Jihomoravský kraj 1191 Zlínský kraj 1171 Moravskoslezský kraj 1046 Pardubický 971 Jihočeský kraj 953 Praha 929 Středočeský kraj 894 Plzeňský kraj 865 Vysočina 793 Ústecký kraj 628 Královéhradecký kraj 627 Liberecký kraj 595 Karlovarský kraj 319

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

mtj