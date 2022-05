V pátek přibylo v Česku nejméně případů covidu ve všední den od konce září

Praha - Odhalených nových případů covidu-19 bylo v Česku druhý den po sobě méně než tisíc, v pátek laboratoře potvrdily 794 nakažených. Je to o 640 méně než před týdnem a nejméně za všední den od konce loňského září. Po skončení pandemické pohotovosti se ale testuje ještě méně než v době, kdy lidé měli nárok na jeden hrazený preventivní test měsíčně. Počet lidí s koronavirem v nemocnicích klesl před víkendem pod 450. Je to nejnižší počet hospitalizovaných zhruba od půlky loňského října. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Kromě nově potvrzených případů covidu testy odhalily uplynulý den ještě 182 podezření na opakovanou nákazu, o 60 méně než minulý pátek.

Dál se snižuje i takzvané incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 65 nakažených, minulý pátek byla týdenní incidence na hodnotě 97. Nejvyšší je číslo stále v Praze se 118 případy a nejnižší v Moravskoslezském kraji se 43 případy.

Denní nárůsty případů nákaz koronavirem postupně klesají od začátku února, kdy ještě denně přibývaly desítky tisíc nakažených. Tehdy bylo také 1. února zaznamenáno přes 57.000 případů nákazy, nejvíce za jeden den od začátku epidemie v Česku.

Od začátku února se snižují i počty testovaných na koronavirus. Od čtvrtka se už nemohou lidé zdarma preventivně otestovat, zdravotní pojišťovny hradí jen testy na žádanku od lékaře. V pátek laboratoře zpracovaly zhruba 5500 PCR testů a 3600 antigenních. Před týdnem bylo PCR testů asi 9200 a antigenních přes 4000.

Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se za uplynulý týden snížil o 338 na 448. Z toho 22 lidí bylo ve vážném stavu, minulý pátek bylo těžce nemocných 28. Hospitalizovaných ubývá přibližně od poloviny února, kdy jich bylo přes 4000.

Od 1. března 2020, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo v zemi zaznamenáno více než 3,9 milionu potvrzených případů nákazy. Ministerstvo kromě toho eviduje přes 262.000 případů s podezřením na opakovanou infekci. S covidem-19 dosud zemřelo 40.212 lidí. Plně naočkováno bylo skoro 6,9 milionu lidí a další posilující dávku vakcíny dostalo necelých 4,2 milionu očkovaných. Uplynulý den bylo očkováno přes 5300 lidí, asi o 350 méně než před týdnem. Zájem o vakcinaci je poslední týdny malý, mezi očkovanými výrazně převažují lidé, kteří si chodí pro posilující dávku vakcíny.

Od čtvrtka už v Česku neplatí stav pandemické pohotovosti, skončila tím veškerá plošná protikoronavirová opatření. Stát už plošně nenařizuje například povinné nošení roušek ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory nebo zdravotně postižené.