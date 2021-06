V pátek přibylo v Česku 138 případů koronaviru, nejvíce v tomto týdnu

Praha - V pátek přibylo v Česku 138 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší nárůst v tomto týdnu. Zároveň je to přibližně stejně jako minulý pátek. Na 100.000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní zhruba šest nakažených. Pod desítkou se incidence drží deset dní v řadě. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je s koronavirem 72 pacientů.

Ministerstvo také nepatrně upravilo počty nově nakažených za předchozí dny. Ve čtvrtek jich bylo 97, ve středu 108. Od pondělí do čtvrtka nárůsty klesaly, v pátek se trend otočil. Celkem odhalily laboratoře v tomto týdnu dosud 573 nakažených. Za prvních pět dní minulého týdne jich bylo více než 800.

Od začátku epidemie loni v březnu se koronavirus v Česku prokázal u 1,666.821 lidí. Z nemoci se jich dosud vyléčilo 1,634.734. S covidem zemřelo 30.296 lidí. Tento týden byly dosud oběti tři, po jedné v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Tyto údaje se ale mohou při dalších revizích měnit.

Takzvané incidenční číslo, tedy počet potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, kleslo proti čtvrtku jen nepatrně na 6,5. Nejhůře je na tom momentálně Praha, kde je více než 16 případů koronaviru na 100.000 obyvatel v uplynulém týdnu. Je to nárůst proti čtvrtku. Ve všech ostatních krajích Česka je incidence pod deseti. Nejlépe na tom jsou Karlovarský a Královéhradecký kraj, v nichž je incidenční číslo nižší než jedna.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se mírně snížilo z pátečních 0,76 na dnešních 0,75. Šíření epidemie tak dál zpomaluje, což platí při reprodukčním čísle nižším než jedna. Nad touto hranicí bylo reprodukční číslo naposledy v polovině dubna.

Pomalu klesají v posledních dnech také počty hospitalizovaných. Na začátku týdne jich bylo 85, nyní leží v českých nemocnicích s covidem celkem 72 lidí. Je to nejméně od první půlky loňského července. V těžkém stavu je 13 lidí.

Laboratoře v pátek provedly zhruba 112.000 testů, nejméně v tomto týdnu. Proti minulému pátku je to pokles o přibližně 60.000 testovaných. Více než 103.000 testů bylo preventivních, u nichž se podíl pozitivních výsledků dlouhodobě drží pod jednou desetinou procenta. V případě diagnostických a epidemiologických testů je pozitivita nižší než procento.

Proti novému typu koronaviru se v Česku od konce prosince očkuje. Zdravotníci dosud podali více než 7,8 milionu dávek, dvě dávky očkovací látky dostalo téměř 2,9 milionu lidí. V pátek bylo v zemi očkováno 110.548 lidí, asi o 8000 méně než před týdnem.

Podle Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) jsou čtyři možné scénáře, jak se bude epidemie v létě a dalších měsících vyvíjet. V tiskové zprávě varuje, že všechny možnosti od ústupu viru po dosažení kolektivní imunity vytvořené očkováním po další horší vlnu kvůli mutacím jsou reálné. Doporučuje proto zavádět brzy "levná" protiepidemická opatření zaměřená regionálně a sledovat parametry, které signalizují riziko.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel:

Kraj Případů za sedm dní na 100.000 obyvatel Karlovarský 0,7 Královéhradecký 0,9 Olomoucký 2,2 Ústecký 2,7 Plzeňský 3,4 Vysočina 3,5 Jihočeský 4,4 Jihomoravský 4,6 Pardubický 6,1 Moravskoslezský 6,5 Zlínský 7,9 Liberecký 8,1 Středočeský 8,2 Praha 16,2 ČR 6,5

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví