V pátek přibylo 192 případů covidu, o pětinu méně než před týdnem

Praha - V pátek přibylo v Česku 192 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba o pětinu méně než před týdnem. Takzvané incidenční číslo, kterým se stát řídí při určování protiepidemických opatření, se nezměnilo. Zůstává k dnešku stejně jako v pátek na 14 nově potvrzených případech nákazy na každých 100.000 obyvatel. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V pátek ale stoupl počet lidí hospitalizovaných s covidem-19 z 32 v předchozí pátek na 41.

Denní počty nově nakažených koronavirem začaly zhruba na přelomu června a července stoupat. Odborníci to tehdy dávali do souvislosti s šířením nakažlivější mutace koronaviru delta a větším šířením nákazy mezi mladými, méně proočkovanými lidmi. Nyní už ale posledních šest dní v řadě počty nových případů ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne klesají.

V pátek se také snížil podíl potvrzených případů nemoci na počtu testovaných u nejpočetnější kategorie prováděných testů - preventivních a plošných. Klesl z 0,09 procenta za předchozí pátek na 0,06 procenta. U tzv. epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stagnoval na 0,2 procenta. Podíl potvrzených případů naopak stoupl u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, a to z 0,87 procenta na 0,97 procenta.

Počet testů u diagnostické indikace ale tvoří jen minimum z celkového počtu testovaných. Dohromady bylo v pátek provedeno asi 111.000 antigenních a 46.000 PCR testů. Většinu tvořili preventivně a plošně prováděné testy, kterých bylo zhruba 128.000. Testů u epidemiologické indikace bylo asi 22.000 a u diagnostické indikace 5000. Celkový počet testů byl podobný jako před týdnem.

Dále klesalo i tzv. reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. K dnešku se z páteční hodnoty 0,92 snížilo na 0,91. Na hodnotách nižších než jedna, které značí zpomalování šíření nákazy, se drží již šestý den.

Stagnovalo incidenční číslo, tedy počet nově zaznamenaných případů za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel. Zatímco předtím několik dní v řadě klesalo, dnes zůstalo stejně jako v pátek na 14. Ve většině regionů k dnešku číslo stagnovalo, nebo kleslo. Nejvyšší zůstává v Praze s 36 případy covidu-19 za sedm dní na 100.000 obyvatel. Naopak nejnižší je v Olomouckém kraji s pěti případy.

Oproti předchozímu týdnu v pátek výrazně poklesl počet očkovaných proti covidu-19. Vakcínu dostalo zhruba 71.000 lidí, což je o čtvrtinu méně než předešlý pátek. Jde o nejnižší počet očkovaných za pátek od konce dubna. Celkem bylo v Česku podáno od začátku očkování loni v prosinci zhruba 9,93 milionu dávek vakcín. Plně naočkováno bylo zatím 4,55 milionu lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že nejméně očkovaných ve věku nad 60 let je v některých příhraničních regionech v Moravskoslezském, Zlínském a Plzeňském kraji. Podle premiéra by kraje do těchto obcí mohly poslat mobilní očkovací týmy nebo organizovat svoz lidí na očkování do větších měst.

Za celou dobu epidemie covidu-19 od začátku loňského března bylo v Česku potvrzeno celkem 1,67 milionu případů nákazy. Zemřelo 30.357 lidí s covidem-19. V posledních dnech se jen výjimečně objevují úmrtí lidí s covidem-19. Za uplynulých sedm dní byla zaznamenána v Česku jen tři úmrtí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Praha 36 Plzeňský 34 Středočeský 18 Karlovarský 11 Liberecký 10 Moravskoslezský 8 Jihočeský 8 Pardubický 7 Jihomoravský 7 Zlínský 7 Vysočina 7 Královéhradecký 6 Ústecký 6 Olomoucký 5

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví