V pátek počet případů covidu klesl v Česku pod 10.000

Praha - V pátek se počet pozitivních testů na covid-19 dostal v Česku v pracovní den poprvé za sedm týdnů pod 10.000. Laboratoře jich potvrdily 9127, o zhruba 4600 méně než před týdnem. O 845 na 1722 ubylo také podezření na opakovanou nákazu. Současně ale bylo v mezitýdenním srovnání méně testů. Snížil se také počet hospitalizovaných s koronavirem, v nemocnicích jich bylo k pátku 3020. O týden dříve jich bylo přibližně o 700 více. Vyplynulo to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Počty nově potvrzených případů covidu klesají v mezitýdenním srovnání přibližně tři týdny. V přepočtu na 100.000 obyvatel je k dnešku 659 nových případů za poslední týden, zatímco o den dříve to bylo 702. Mezi kraji je nejvyšší incidence nyní v Plzeňském kraji, kde připadá na 100.000 obyvatel za sedm dní 831 případů. Naopak nejméně jich je v Karlovarském kraji, a to 489. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška jsou bezpečné hodnoty do 250 a podle něj by se na ně mohlo Česko dostat v druhé polovině března.

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v ČR dosud potvrzeno 3,37 milionu nákaz, 38.558 lidí s koronavirem zemřelo. Od počátku února ministerstvo eviduje v souvislosti s covidem v průměru 50 úmrtí za den.

Nynější vlna covidu způsobená variantou omikron podle Duška už ale kulminovala a další eskalace nebo zahlcení nemocnic nejsou pravděpodobné. V letošním roce byla podle statistik ministerstva zdravotnictví zátěž nemocnic nejvyšší 14. února, kdy bylo hospitalizováno 4295 nakažených. Tento týden jich bylo nejvíce v pondělí, a to 3835. Od té doby se jejich počet snižuje. Ve vážném stavu je 228 covidových pacientů, podobně jako před týdnem.

V poslední týdnu se ale snížily počty provedených testů na covid. V pátek jich bylo na 42.400, zatímco o týden dříve jich laboratoře provedly téměř 76.000. Pozitivita ale nijak neklesá. V mezitýdenním srovnání se snížila jen u preventivních testů, a to o tři body na 14,3 procenta. Naopak u epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, stoupla o zhruba 2,5 bodu na 18,53. V případě diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, pozitivita vzrostla o něco méně, o necelý bod na 37,5 procenta.