V pátek odstartuje Tour de France, Pogačar bude usilovat o vítězný hattrick

Kodaň - Bez českého jezdce v pelotonu začne v pátek úvodní časovkou v Kodani nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France. V pořadí 109. ročník se ponese ve znamení honby Tadeje Pogačara za dovršením vítězného hattricku. Slovinec ze stáje SAE je výrazným favoritem druhé Grand Tour v sezoně.

Český závodník bude chybět na startu poprvé od roku 2018. "Stará dáma" začne třináctikilometrovou časovkou jednotlivců, přičemž v Dánsku se uskuteční tři úvodní etapy. Celkem se letos pojede čtyřmi zeměmi. Vedle Dánska a Francie zavítá Tour také do Belgie a Švýcarska. Peloton čeká více než 3300 kilometrů, než se jezdci dostanou do cíle v Paříži.

Zajímavou prověrkou může být hned druhá etapa s přejezdem 18 kilometrů dlouhého mostu přes Velký Belt. "Fouká tam 364 dní v roce, klidně tak můžete přijít o šanci na Tour už v druhé etapě," podotkl ředitel závodu Christian Prudhomme. Ve čtvrté etapě zamíří jezdci do Flander a v páté je čekají dlážděné cesty mezi Lille a Arenbergem.

První zkouška pro vrchaře přijde v sedmé etapě s cílem na Planině krásných dívek. Cyklisty mimo jiné čekají i výjezdy na Alpe d'Huez nebo Col du Galibier, na který zavítají dokonce dvakrát. Definitivně rozhodnout může ale nakonec až 40 km dlouhá časovka v předposlední 20. etapě. Závěrečná etapa s dojezdem na Champs-Élysées je na programu 24. července.

Závod bude mít jednoho velkého favorita, který ční nade všemi ostatními - třiadvacetiletý Pogačar vyhrál předchozí dva ročníky. A i když přišel těsně před startem o důležitého pomocníka Mattea Trentina, jehož vyřadila ze hry nákaza nemocí covid-19, očekává se od něho další celkový triumf.

Pozici nejlepšího jezdce etapových klání současnosti dokumentují jeho letošní výsledky. Pogačar nastoupil dosud do tří závodů (Kolem Spojených arabských emirátů, Tirreno-Adriatico a Kolem Slovinska) a pokaždé slavil jako celkový vítěz.

Přes neúčast dvojnásobného mistra světa Juliana Alaphilippea, jenž se nevešel do nominace týmu Quick-Step Alpha Vinyl s ohledem na dlouhou rekonvalescenci po těžkém pádu na dubnové klasice Lutych-Bastonge-Lutych, bude mít Pogačar silné pole pronásledovatelů.

Hodně nebezpečný pro jeho další obhajobu by měl být především dvojblok Primož Roglič, Jonas Vingegaard ze stáje Jumbo-Visma. Stejně tak hájí barvy společného zaměstnavatele (Ineos Grenadiers) i Kolumbijec Daniel Martínez a Brit Geraint Thomas, vítěz Tour z roku 2018. V závětří se může své šance dočkat i čtvrtý muž celkového pořadí loňského Gira d'Italia Alexandr Vlasov (Bora-Hansgrohe).

"Dokud budeme spolupracovat, věříme, že ho (Pogačara) můžeme porazit. Jsme silný tým s velkou kvalitou. Jonas je vážně super silný. Oba jsme silní individuálně, takže máme sílu i jako tým. Tím spíš, když jsme navíc velmi dobrými přáteli," prohlásil Roglič. "Je velký rozdíl, když jste ve dvou místo jednoho. Tour navíc přináší spoustu stresu, stát se může úplně cokoliv. Chceme jet na dva týmové lídry s vírou, že můžeme Pogačara sesadit," dodal Vingegaard.

Thomas prokázal dobrou aktuální formu nedávným triumfem v etapovém závodě Kolem Švýcarska. Se svou rolí v tradičně silném týmu si hlavu neláme. "Ohledně toho jsem vážně úplně v klidu. Je to stejně celé hlavně o tom, abyste byli na Tour v té naprosto nejlepší formě, v jaké jen můžete být," řekl Thomas.

"Všichni víme, jaká Tour je. První týden je prostě šílený, navíc tam máme letos i nějaké kostky a etapy, které se pojedou hodně na větru. Bude to ještě více než jindy hlavně o tom, aby se člověk vypořádal s prvním týdnem, pak uvidí, jak na tom bude," dodal Thomas.

Jubilejní desátá účast je před čtyřnásobným šampionem z let 2013 a 2015 až 2017 Chrisem Froomem. "Mimořádně jsem tento rok dřel a těším se na to, že do toho dám všechno. Máme skvělou partu jezdců a už se nemůžu dočkat, až ta bitva v Kodani začne," uvedl Froome.