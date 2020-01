V pátek končí britské členství v EU, proces brexitu ale pokračuje

Londýn - Od zlomového referenda uplynulo už více než tři a půl roku, po mnoha zvratech a bouřlivých debatách nejen v britském parlamentu se však jeho výsledek o víkendu definitivně naplní. Británie v noci na sobotu opustí Evropskou unii a stane se první členskou zemí, která tak učinila. Co brexit v praxi znamená, se ale Britové a obyvatelé ostatních států EU dozví až v následujících měsících a letech, neboť otázka budoucích vztahů zůstává při historickém okamžiku zcela otevřená.

Členství Británie v EU skončí v pátek úderem jedenácté hodiny večer londýnského času (o půlnoci SEČ). Začalo před 47 lety v roce 1973, kdy země vstoupila do Evropského společenství, což byl předchůdce dnešní unie.

Proces odchodu nastartovalo referendum z června 2016, které podle mnohých komentátorů tehdejší britský premiér David Cameron vypsal hlavně s cílem jednou provždy utišit euroskeptické křídlo své Konzervativní strany. Po vypjaté kampani plné sporných výroků, při níž nedaleko Leedsu 52letý muž zastřelil prounijní labouristickou poslankyni Jo Coxovou, se Britové poměrem 52 procent hlasů ku 48 vyslovili pro brexit.

"Veřejné mínění bylo rozpolcené a to rozhodně platí i dnes," řekl ČTK politolog Univerzity v Surrey Simon Usherwood, který se v akademické činnosti zaměřuje na euroskepticismus a vztahy Británie s EU. Podle něj se od referenda nepodařilo nalézt podobu brexitu, která by mohla různé tábory spojit. Poslední roky prý také rozhodně neposílily důvěru veřejnosti v politiky, kteří se v očích voličů jen hádali a nebyli schopni dospět k rozhodnutí či vysvětlovat svá stanoviska.

Jednou z hlavních tváří celého dění je někdejší novinář a bývalý londýnský starosta Boris Johnson, kterého brexit loni vynesl do čela konzervativců a posléze do čela vlády. Kontroverzní politik v prosincových volbách dovedl svou stranu k drtivému vítězství, které po dlouhém období nejistoty definitivně vyloučilo možnost zrušení brexitu.

Ačkoli v loňském roce několikrát hrozilo, že Británie se z EU "vybourá" bez "rozvodové dohody", nakonec blok opouští na základě smluvených podmínek. Brexitová dohoda obsahuje mechanismus pro vyrovnání britských finančních závazků, protokol ohledně nového režimu v Severním Irsku, dále chrání práva Britů žijících v zemích unijní sedmadvacítky a lidí z EU v Británii. Na těchto právech se nic nezmění za přechodného období brexitu, které potrvá nejméně do konce roku.

Toto "implementační období" potřebují obě strany zejména k vyjednávání o podobě nového partnerství, rozhovory by přitom mohly být ještě delší a problematičtější než jednání o podmínkách odchodu. "Pořad jednání je mnohem rozsáhlejší, jde o celý vztah EU s Británií, ne jen o velmi omezený počet bodů, které jsou v dohodě o vystoupení. (...) Také si myslím, že ani EU ještě nemá úplně vyjasněné, co chce," komentoval to Usherwood.

Páteční formální a kvůli průtahům ve vyjednávání už několikrát posunutý odchod Británie z EU se díky přechodnému období do života britských voličů či například Čechů žijících za Lamanšským průlivem nijak zásadně nepromítne. Především bude znamenat konec britského zastoupení v evropských institucích a to, že Británie se z pohledu členských států EU oficiálně stane "třetí zemí".

I přes prozatímní absenci plošných dopadů nicméně řada komentátorů hodnotí okamžik brexitu jako nesmírně významný. "Je to obrovská, obrovská změna. Většina lidí ve Spojeném království si podle mě neuvědomuje, jak velká změna to je. Prakticky veškeré naše zákony, veškerý náš zahraniční obchod, byly silně ovlivněné EU," řekl odborník na mezinárodní obchod a bývalý dlouholetý pracovník britské vlády David Henig.

Jakékoli hodnocení plusů a mínusů brexitu by však podle něj stále bylo velmi předčasné. "Zeptejte se mě znovu za pět let, jestli to dopadlo dobře," řekl v rozhovoru s ČTK.