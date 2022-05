V pátek Česko vydalo Ukrajincům 1143 víz, téměř o 600 méně než před týdnem

Praha - Česko dosud vydalo lidem, kteří uprchli z Ukrajiny před ruskou invazí, 341.308 víz dočasné ochrany. V pátek těchto víz, která umožňují uprchlíkům pobývat v zemi až rok, přibylo 1143, téměř o 600 méně než před týdnem. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Úřady zatím nemají informace o tom, kolik uprchlíků zůstává na českém území. Někteří se vracejí na Ukrajinu, nebo se přesouvají do dalších zemí. Vízum otevírá uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Cizinecké policii se za necelé tři měsíce trvání ukrajinsko-ruského konfliktu přihlásilo 239.606 lidí, v pátek jich bylo 2033. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří podle posledních údajů tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou jsou asi tři čtvrtiny žen.

Ministerstvo vnitra chystá v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zpřísnění kontrol běženců a přidělování sociální pomoci. Co se týče první humanitární dávky po příchodu do ČR, vnitro společně s ministerstvem práce a sociálních věcí vytváří systém, na základě kterého by dávka u lidí ubytovaných v zařízení hromadného typu mohla být nahrazena tím, že stát platí jídlo a veškeré zabezpečení. Druhá a další dávky budou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vázány pouze na jasně prokázaný pobyt v ČR. Pro nárok na humanitární dávku v pase bude nutné razítko dokazující, že překročil ukrajinskou hranici. Tyto kroky reagují na problémy spojené s migrací Romů z Ukrajiny. Mnozí z nich mají dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají na pomoc v ČR nárok.

Problém s romskými uprchlíky, u kterých není jasné, zda mají nárok na dočasnou ochranu v Česku, tedy jestli nemají vedle ukrajinského i maďarské občanství, nyní řeší především Praha. Stovky jich podle občanských iniciativ přebývají v nedůstojných podmínkách na hlavním nádraží. V noci na čtvrtek v Troji vyrostlo stanové městečko, kde by měla část lidí pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. Přesný termín přesunu ukrajinských uprchlíků do stanového městečka v pražské Troji ale dosud nebyl určen.