V pátek 12. srpna by mohly být po požáru předány dva sektory na jih od Kamenice

Hřensko (Děčínsko ) - Hasiči by mohli mít v pátek 12. srpna část prostoru Českého Švýcarska na jih od řeky Kamenice po požáru připravenou k předání vedení národního parku. Jde o dva sektory mezi Janovem a Kamenickou strání, které již nyní označují za uhašené. Stále je hlídá několik hasičů. Novinářům to dnes řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

"My bychom byli rádi, kdyby příští pátek již mohlo dojít k ukončení zásahu na těch jižních sektorech a tam už bychom to území mohli předávat národnímu parku," řekl Kavka. O tom, kdy bude celý požár uhašený, však nechtěl spekulovat.

V noci z pátku na sobotu v oblasti pršelo, déšť ale nebyl příliš vydatný, nicméně pomohl uhasit některá menší ohniska. Příchod fronty však doprovázel silný vítr, který naopak rozdmýchal nová větší ohniska v oblasti Větrovce a Oltářního kamene, kde se znovu objevily i plameny. Zároveň začal vítr porážet stromy poškozené požárem, což přinutilo některé jednotky hasičů se stáhnout. Vítr se přitom dnes dopoledne opět zvedl a mohl by tak podle Kavky zapříčinit rozdmýchávání nových ohnisek na návětrných stranách Větrovce a Pravčické brány. Na tato místa se proto hasiči soustředí. Pokud by vítr ještě zesílil, mohl by znamenat i omezení nasazení letecké techniky, dodal mluvčí.

Po dnešních 10:30 hodin vzlétla speciální italská letadla Canadair, které nabírají vodu z jezera Milada a budou nasazená nad vrchem Bouřňák. Vrtulníky s bambi vaky jsou v tzv. vláčku nasazované hlavně nad Pravčickou bránou a Křídelní stěnou.

Hasiči museli dopoledne prořezávat popadané stromy, aby se mohli znovu dostat na místa zásahů. "Většina hasičů se dnes přesouvá na severní sektory, kde máme stále problémy v nepřístupném terénu u Pravčické brány," dodal Kavka. Aktuálně zasahují na ploše necelých 400 hektarů.

Nasazena je stále zhruba tisícovka hasičů, jednotky z některých krajů se během dneška, neděle či pondělí budou střídat. Celkem dosud hasiči evidují zhruba 100 zranění, v pátek se jich zranilo deset. Většinou jde o lehká zranění, bodnutí vosami či odřeniny. V národním parku České Švýcarsko hoří již 14. den.

Vítr v noci rozfoukal několik ohnisek v Českém Švýcarsku, hasiči je uhasili

Hasičům se v noci z pátku na dnešek podařilo uhasit několik ohnisek požáru v národním parku České Švýcarsko, které rozfoukal vítr před studenou frontou. Šlo hlavně o místa v okolí kopce Větrovec a v oblasti Oltářního kamene. Zároveň se v noci muselo kvůli hrozícímu pádu stromů několik jednotek stáhnout. ČTK to dnes ráno řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

"Kvůli silnému větru jsme v pátek večer museli z některých oblastí stáhnout jednotky, hrozil pád poškozených stromů. Teď ráno je situace klidnější," dodal Kavka. Během noci se vítr utišil. Studená fronta přinesla v noci déšť, který však nebyl nijak vydatný a hasičům podle Kavky výrazněji nepomohl, přičemž dnes v oblasti Hřenska již pršet nemá.

Nad zasažené oblasti ráno vzlétly drony s termovizí k průzkumu. Podle twitteru Hasičského záchranného sboru (HZS) Ústeckého kraje drony odhalily dílčí ohniska v severní části prostoru nad Hřenskem a Křídelních stěnách. Na jejich hašení začali pracovat.

Dva speciální letouny Canadair z Itálie dnes budou létat nad vrchem Bouřňák, pět vrtulníků udělá takzvaný vláček nad Křídelní stěnou. Jeden vrtulník dohlíží na letový provoz. "Stále platí, že jižní sektory jsou zcela uhašeny, na místě zůstává část hasičů na dohlídku. Dnes se opět vystřídala část profesionálních i dobrovolných hasičů z několika krajů, stále na místě necháváme tisícovku hasičů," doplnil Kavka po ranní poradě vedení zásahu.

Hasiči podle něho evidují aktuálně zhruba stovku zraněných. V pátek přibyla desítka lehce zraněných lidí.

Hasičům se v pátek podařilo zcela uhasit dva sektory, které se nacházejí na jih od řeky Kamenice. Sektory mají hasiči postupně předávat národnímu parku, termín ale neoznámili. I po ukončení zásahu budou muset záchranné složky na místě dál asistovat.

Většina sil a prostředků se v pátek podle Kavky pohybovala v severní části od řeky Kamenice, konkrétně v nepřístupném terénu ve skalách nad Hřenskem, kde ve čtvrtek v noci a v pátek ráno zachvátily porost plameny.

Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou moct vrátit domů, až hasiči vyhlásí likvidaci požáru. Termín zatím hasiči neoznámili. O návratu turistů bude jednat národní park s ministerstvem životního prostředí a obcemi v okolí. Výrazně poničené jsou soutěsky ve Hřensku, Pravčická brána by měla být v pořádku. Požár v Českém Švýcarsku trvá již dva týdny.

Situace kolem požáru v Saském Švýcarsku podle úřadů stále není pod kontrolou

Hasiči zasahující v národním parku Saské Švýcarsko stále nemají situaci pod kontrolou, řekla dnes agentuře DPA představitelka okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří Yamina Benamaraová. Dodala, že jim v uplynulých hodinách trochu pomohl déšť, problémem je naopak nárazový vítr.

U požáru, který se před necelými dvěma týdny rozšířil z české strany národního parku, zasahuje 600 hasičů. Zaměřují se především na oheň šířící se pod zemí. Hasiči se musejí dostat pod povrch a místo zalít velkým množstvím vody.

Kvůli těžce přístupnému terénu jim při tom nemůže pomáhat větší technika nebo vozidla. Zasahují stále na ploše asi 150 hektarů a na tom se v nejbližších dnech zřejmě příliš nezmění, protože podle Německé meteorologické služby se nečekají žádné srážky.

Internetový portál listu Sächsische Zeitung v pátek napsal, že němečtí hasiči mají i díky dodávkám od místních lidí dostatek jídla a pití. Podle starosty Bad Schandau Thomase Kunacka by ale uvítali například čisté ponožky a spodní prádlo, protože si sbalili věci jen na několik dnů.