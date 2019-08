V parku miniatur roste největší model hradu Pernštejn

Bystřice nad Pernštejnem (Žďársko) - V bystřickém parku miniatur roste pod rukama modeláře Zdeňka Brachtla model hradu Pernštejn. Bude to nejvýraznější dominanta parku věnovaného historickým stavbám v údolí Svratky. Letos tam už Brachtl vytvořil model hradu Zubštejn, který bude druhý největší. Návštěvníci zatím chodí do parku obdivovat sedm miniatur, do zimy jejich počet stoupne na deset.

Jde o projekt městského muzea, jehož oba pracovníci se úpravách parku podílejí. Brachtl tam tvoří z betonu, železa a kamene modely památek zmenšené v měřítku jedna ku padesáti, upravuje je fasádními barvami. Modely rozmisťuje v údolíčku s potokem, který připomíná tok řeky Svratky.

Vznikající model přiblíží Pernštejn v podobě, již měl pravděpodobně v 15. století. "Zrovna dělám omítky, hrubá stavba jádra je hotová. Počítám, že během příštího týdne už začnu dělat vnitřní předhradí," uvedl Brachtl. Model by mohl mít do konce prázdnin. "Alespoň v hrubých rysech. Ale vždycky záleží na počasí," podotkl.

Miniatura Pernštejna bude v nejdelší části měřit okolo sedmi metrů. Vzniká ve stráni na základu z kamení, který má v nejvyšší části skoro dva metry. "Jsou tu tři fůry kamene a ještě je toho málo. Sháníme kámen, kde se dá," řekl Brachtl. Kamenný základ zasype hlína.

Park miniatur vzniká v Bystřici nad Pernštejnem od loňska. Letos v něm přibudou modely sídla od obce Osiky a hradů Louka a Dalečín, z nichž zůstaly jen rozvaliny. Dalších pět modelů památek by podle vedoucího muzea Vladimíra Cisára mělo být postaveno příští rok, ve finále by jich tam mělo být 17. "Jsou v tom stovky hodin práce a další stovky hodin přípravy," uvedl. Do podoby údolí Svratky je v parku postupnými úpravami modelovaná také krajina.

Koncept bystřického parku miniatur je podle Brachtla výjimečný v tom, že tam modely nejsou z plastu a jsou ve volné krajině. Středověké památky park přibližuje v době jejich rozkvětu ve 14. a 15. století. Jejich současnou podobu návštěvnici vidí na fotografii na doprovodné tabulce nebo při výletech v okolí.