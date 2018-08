Praha - V zónách placeného stání v Praze vybralo město loni celkem 521 milionů korun, což je o asi 83 milionů více než předešlý rok. Po odečtení nákladů byl loni čistý příjem asi 312 milionů. Nejvyšší částka byla vybrána v Praze 1 a nejmenší v Praze 8. Z vybraných peněz dostanou městské části dohromady přes 156 milionů. Vyplývá to z dokumentů, které mají v úterý projednat pražští radní. Ve výsledcích chybí údaje z Prahy 4, kde začaly zóny platit letos 1. července. Rezidenti platí za parkování 1200 korun ročně.

V první městské části bylo vybráno zhruba 148,5 milionu korun. Praha 1 byla první částí, kde byly v minulosti zóny zavedeny. Druhou nejvyšší částku vybralo město v Praze 2, a to asi 102,5 milionu.

Nejvyšší částky vybraly radnice z prodejů parkovacích oprávnění a v parkovacích automatech. Vyšší příjem z automatů než prodeje parkovacích povolení měly Praha 2, 5, 7 a 8. Nejvyšší rozdíl mezi příjmy byl v Praze 2, kde do automatů naházeli řidiči bezmála 64 milionů, zatímco za karty dali skoro 38 milionů.

V samotných parkovacích automatech bylo vybráno asi 276 milionů korun. Nejvíce to bylo v Praze 1, kde částka dosáhla více než 70 milionů korun. V první městské části si řidiči rovněž koupili nejvíc parkovacích oprávnění, a to za asi 76,2 milionu korun.

Mezi náklady je započítán například výdaj na provoz výdejen parkovacích oprávnění nebo náklady na správu zón. Peníze musela na provoz zón vynaložit také městská firma Technická správa komunikací nebo samotný magistrát. Rezidenti si mohou parkovaní zaplatit na rok, půlrok nebo si pořídit čtvrtletní povolení. Senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P platí 365 korun ročně. Majitelé elektromobilů platí stokorunu.

Část pražských městských částí, kde fungují parkovací zóny, by uvítala jejich úpravu či rozšíření. Pro ČTK to na začátku července uvedly městské části. Například Praha 6 by uvítala rozšíření zón na celé své území, stejně tak by je chtěla rozšířit Praha 5. V obou městských částech jsou vždy jen na části území. Ke změnám zatím nedošlo.

První regulace parkování začala v 80. letech 20. století fungovat v Praze 1. Tzv. modré zóny byly poprvé zavedeny v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a část Prahy 16. Samy si je provozují radnice Prahy 13, 16 a 22. V Praze 13 a 16 se parkovné neplatí. Loni v červenci se rozšířily na Prahu 4. V minulosti o nich uvažovala Praha 9, kde zatím zavedeny nebyly.

Příjmy a náklady parkovacích zón (v Kč):

Městská část Příjmy celkem Náklady Příjmy po odečtení nákladů Částka určená pro radnici Praha 1 148 490 619,86 37 514 513,85 110 976 106,01 55 488 053,01 Praha 2 102 480 139,53 49 746 097,11 52 734 042,42 26 367 021,21 Praha 3 61 977 425,95 28 323 698,91 33 653 727,04 16 826 863,52 Praha 5 48 199 679,79 22 217 700,63 25 981 979,16 12 990 989,58 Praha 6 67 549 019,92 21 949 215,62 45 599 804,3 22 799 902,15 Praha 7 48 413 730,31 25 898 690,92 22 515 039,39 11 257 519,7 Praha 8 43 896 609,87 22 941 449,97 20 955 159,9 10 477 579,95 Celkem 521 007 225,23 208 591 367,01 312 415 858,22 156 207 929,12

Způsob platby parkovného:

Městská část Park. automaty PA-karta (opencard) Virtuální parkovací hodiny Parkovací oprávnění Praha 1 70 184 612,65 26.236 2 076 524 76 203 247,21 Praha 2 62 959 236,1 216.448 1 445 719 37 858 736,43 Praha 3 28 373 239,52 65.592 - 33 538 594,43 Praha 5 31 678 439,29 - 2 788 453,57 13 732 786,93 Praha 6 30 860 312,16 - 3 581 597,33 33 107 110,43 Praha 7 26 810 472,88 347.629 - 21 255 628,43 Praha 8 25 124 198,59 - 2 701 062,85 16 071 348,43 Celkem 275 990 511,19 655.905 12 593 356,75 231 767 452,29

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy