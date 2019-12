V Paříži zemřel v 86 letech módní návrhář Emanuel Ungaro

Paříž - V Paříži zemřel ve věku 86 let francouzský módní návrhář italského původu Emanuel Ungaro. Informovala o tom dnes s odvoláním na rodinu agentura AFP. Módní dům, který nesl jeho jméno, Ungaro založil v roce 1965.

Narodil se na jihu Francie v Aix-en-Provence. Jeho italský otec Cosimo byl krejčí a u něj se Ungaro naučil řemeslu. Později se vydal do Španělska a učil se u španělského návrháře Cristóbala Balenciagy.

Podle AFP zemřel Ungaro v sobotu a se zdravotními potížemi se potýkal dva roky.

Do Paříže přišel v roce 1956 a ve světě módy se pohyboval téměř 50 let do roku 2004, kdy se stáhl do ústraní. Na své první přehlídce Ungaro sice představil jenom 17 modelů, ale sklidil úspěch - nabídl pestré barvy a tištěné vzory. V roce 1973 začal navrhovat i pro muže.

Oblékaly se u něj mezi jinými manželka někdejšího amerického prezidenta Jackie Kennedyová či herečka Catherine Deneuveová. Jeho přítelkyně, herečka Anouk Aiméeová, mu pomohla zavést novou značku parfému Diva. Přehlídky jeho modelů v 80. letech se podobaly velkým představením.