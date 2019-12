V Paříži zemřel v 86 letech módní návrhář Emanuel Ungaro

Paříž - Paříži zemřel ve věku 86 let francouzský módní návrhář italského původu Emanuel Ungaro. Informovala o tom s odvoláním na rodinu agentura AFP. Ve světě módy se Ungaro pohyboval půl století a v roce 1965 založil vlastní módní dům. Ungaro, který se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy, zemřel podle AFP v sobotu.

U Ungara, jehož jméno nesou i značkové parfémy, se oblékaly mimo jiné manželka někdejšího amerického prezidenta Jackie Kennedyová či herečky Catherine Deneuveová, Gena Rowlandsová, Isabelle Adjaniová či Anouk Aiméeová.

"Šaty by se neměly nosit, ale mělo by se v nich žít," říkával Ungaro, pro něhož bylo módní návrhářství celoživotní řemeslo. Říkalo se o něm, že se nebál být jiný a vytvářel "nečekané kombinace smyslných barev, vzorů a nádherných drapérií".

"Jednoduchý svetr, který si díky jemnosti materiálu říká o pohlazení, šaty střižené pro ladný pohyb a tak, aby ukazovaly, ale zároveň skrývaly: protože miloval ženy," popsala Ungarův styl v jeho biografii jeho přítelkyně a spisovatelka Christine Orbanová. Podle ní vytvářel šaty "příliš krásné na to, aby je muž z ženy strhal, ale zároveň tak chytré, aby vyzývaly k něžnému svléknutí".

Emanuel Ungaro se narodil 13. února 1933 na jihu Francie v Aix-en-Provence. Jeho italský otec byl krejčí a právě u něj se Ungaro naučil řemeslu. Později se učil i u španělského návrháře Cristóbala Balenciagy. Brzy si ale vytvořil svůj specifický barvitý styl.

Do Paříže přišel v roce 1956 a ve světě módy se pohyboval do roku 2004, kdy se stáhl do ústraní. Na své první přehlídce Ungaro sice představil jenom 17 modelů, ale sklidil obrovský úspěch - nabídl pestré barvy a tištěné vzory. V roce 1973 začal navrhovat i pro muže.

Podle některých si nemaloval žádné skici a návrhy vytvářel přímo s látkou na modelkách. V jeho ateliéru zněla hudba Verdiho, Beethovena či Mozarta, uvedla agentura DPA.