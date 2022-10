V Paříži se rýsuje olympijská vesnice pro hry 2024, Doktor ocenil postup příprav

Praha - V Paříži už se rýsuje olympijská vesnice, která bude útočištěm sportovců při hrách v roce 2024. Šéf české mise Martin Doktor po návratu z inspekční cesty ocenil, jak daleko francouzští organizátoři jsou. Prohlédl si i některá sportoviště. Líbí se mu vodácký areál, kde se budou konat soutěže ve veslování, rychlostní kanoistice i vodním slalomu. Problematická může být doprava.

Stavba vesnice je necelé dva roky před olympiádou dál než obvykle. "Některé budovy už v podstatě stojí. Francouzští organizátoři se snaží - nejen u vesnice, ale v celém konceptu her - využívat stávající budovy," uvedl sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Doktor v tiskové zprávě.

Unikátní bude jídelna pro sportovce, která bude v bývalé elektrárně. "Tuším, že tam bylo i filmové studio. A teď je to krásný velký prostor, který má ještě další členění. Myslím si, že to bude jedna z nejhezčích jídelen, která kdy na olympijských hrách byla," ocenil Doktor. Kolem jídelny se staví nebo dodělávají obytné budovy. "Každý dům je malinko jiný. Není to tak, že bychom měli jeden typ baráku. Staví je různé firmy a bude to trošku rozmanitější než normálně," přiblížil.

Při obhlídce viděl mimo jiné vodácký areál, který byl pro něj jako bývalého úspěšného kanoistu nejzajímavější. "Byl jsem tam naposledy před jednatřiceti lety podívat se jako junior na zájezdu na mistrovství světa dospělých rychlostních kanoistů," vzpomínal dvojnásobný olympijský šampion z Atlanty 1996.

Modernizované centrum ho nadchlo. "Myslím si, že i při olympijských hrách to bude fungovat perfektně. Je tam prostor na to, aby v jednu chvíli fungovaly všechny tři skupiny. Veslaři už budou závodit, kanoisté na hladké vodě budou trénovat - budou muset být trošku někde jinde, i když v podstatě ve stejné budově, kde jsou slalomáři. Je to opravdu hezké, pro ně to bude trošku jiné než normálně. Projdou loděnicí a najednou budou z veslařských závodů u vodního slalomu," popisoval.

Pro veslaře a kanoisty mohou být jen obtížné povětrnostní podmínky, protože se bude závodit na širším přírodním jezeře, kde často fouká z boku. A vzhledem k tomu, že areál není ve městě, může být komplikovaná doprava. Při obhlídce tam jeli z olympijské vesnice hodinu a 25 minut. "Myslím, že jsme jeli zrovna trochu ve špičce, ale skoro hodina a půl by byla nehratelná pro dojíždění. Nicméně nás ujišťovali, že na sedmdesáti procentech téhle trasy bude olympijský pruh, což by mohlo pomoci," uvedl Doktor.

Organizace dopravy bude zásadní pro rozhodování sportovců a jejich týmů, jestli mají bydlet ve vesnici, nebo raději u sportoviště. Řešit to budou muset například střelci. "Měl jsem pocit, že šéfové misí z ostatních států vyvalili oči stejně jako já, když jsme zjistili, že je střelba vzdálená dvě a půl hodiny od Paříže. Moc se nám to nelíbí, ale co se dá dělat, budeme se s tím muset srovnat. Ale co my, hlavně střelci se s tím budou muset srovnat. Na druhou stranu, jestli jsem to dobře pochopil, je v Chateauroux národní centrum na vysoké úrovni, což by to mohlo vyvážit," řekl Doktor.

Letní olympijské hry se po dvanácti letech vrátí do Evropy. "Všichni od Paříže očekáváme, že hry tam budou skvělé. Poslední čtvery hry byly na vzdálenějších místech, poslední dvoje bez diváků. Poprvé od Londýna 2012 se na tyto hry budou Evropané těšit a budou je přirovnávat právě k Londýnu," dodal Doktor.