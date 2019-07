V Pardubicích začal 30. ročník festivalu šachu a her

Mistrovstvím Evropy mládežnických družstev začal 11. července 2019 v Pardubicích festival šachu a her Czech Open. Akce se zúčastní kolem 120 družstev. Třicátý ročník Czech Open letos uvítá hráče z 57 zemí světa, celkem asi pět tisíc účastníků.

Pardubice - Mistrovstvím Evropy mládežnických družstev dnes začal v Pardubicích festival šachu a her Czech Open. Akce se zúčastní kolem 120 družstev. Třicátý ročník Czech Open letos uvítá hráče z 57 zemí světa, celkem asi 5000 účastníků. ČTK to řekli organizátoři festivalu.

"Oproti loňskému roku bude jen mírný nárůst v počtu hráčů, ale co se týká ubytování, tak jsou Pardubice po celou dobu opravdu narvané," řekl zástupce ředitele festivalu Petr Laušman. Na festival jezdí stále víc mladší hráči, kteří s sebou mají doprovod, například rodiče, dodal.

Kromě toho, že mladí hráči budou hrát šachy, čeká je i doprovodný program. Organizátoři se s nimi projdou nočními Pardubicemi a vezmou je, zasportovat si v tělocvičnách univerzity. ME družstev nově doprovází větší bezpečnostní opatření. Organizátoři budou přísněji hlídat, aby hráči u sebe neměli elektroniku a nemohli se na dálku s někým radit.

Velmistrovský turnaj v šachu začne 19. července. Největšími favority jsou Viktor Láznička nebo Sergej Movsesjan, který turnaj vyhrál třikrát. Z loňska bude obhajovat vítězství. Třetím nasazeným je Jorden van Foreest z Nizozemska. Na čtvrtém místě se podle ratingu nachází Peruánec Martinez Alcantara, který se loni stal mistrem světa do 18 let. V Pardubicích ještě nehrál.

"Letošní novinkou bude velký putovní pohár, kde budou štítky všech 29 vítězů a od letošního roku bude vždy přidáván štítek dalšího vítěze," řekl Laušman.

Novinkou festivalu bude turnaj pro hráče starší 30 let. Nabízí jim, zahrát si mezi sebou, protože přibývá hráčů, kteří jsou ročník 2000 a méně. Ti již s sebou mají trenéry a na své soupeře se víc připravují. "Mezi mladými hráči hraje prim Indie," řekl Laušman. Podle ředitele festivalu Jana Mazucha v Indii roste střední třída, která si může dovolit cestovat po světě a účastnit se festivalů.

Festival nabízí i soutěže v jiných hrách. Na seznamu jsou bridž, go, piškvorky, scrabble, mankala, dáma nebo hospodský kvíz. Letošní účast v hospodském kvízu se zvýšila o dvacítku na 55 družstev, což znamená 400 účastníků. Hospodskou ligu hraje v ČR kolem 1500 týmů ve 120 restauracích.

Za 30 let existence festivalu hrálo v Pardubicích dohromady kolem 100.000 lidí z více než 100 zemí světa. Mnozí se vracejí. Ale žádný z hráčů se nemůže pochlubit tím, že by festival šachu a her navštívil třicetkrát, tedy každý rok jeho existence, řekl Laušman.