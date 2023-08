V Pardubicích vzniká film s pracovním názvem Ovce žerou první

Pardubice - Celkem 13 natáčecích dnů budou filmaři potřebovat pro vznik celovečerního filmu s pracovním názvem Ovce žerou první. V Pardubicích jej natáčí režisér a autor scénáře Jan Musil s produkční společností Troy Horse film. Tématem komedie bude působení takzvaných motivačních řečníků, kterých v poslední době výrazně přibylo, řekl dnes novinářům Musil. Pardubický kraj vznik filmu podpoří půl milionem korun.

"Trochu si hrajeme s motivačními hesly, kterých je teď hrozně moc. Jsou na oblečení, na značkách, třeba ’Jdi do toho, Dávej víc, Neměj plán B’. Nám přišlo zajímavé, že ta hesla sama o sobě nejsou špatná, ale je to nástroj, a když se špatně použijí, může to být jistý druh manipulace," uvedl Musil.

Podle něj je zarážející, kolik mladých lidí na internetu jako motivátor vystupuje. "Mladému klukovi je 22 let a tvrdí vám, že ví, jak máte vydělat miliardu. V životě nepracoval, nikdy neměl firmu a zaměstnance, ale přesně ví, jak vám poradit. Takových se v poslední době vyrojilo hodně," řekl Musil, který je členem hereckého souboru Východočeského divadla v Pardubicích.

Scénář psal pět let, zhlédl množství videí, přečetl knihy na toto téma a navštívil několik přednášek. Výsledný dojem mu trochu připomínal sektu. "Prvotní motivace jsou vlastně v bibli. Třeba tluč a bude ti otevřeno nebo pros a bude ti odpuštěno, to jsou vlastně první motivační výzvy. Oni to jen recyklují a navzájem se vykrádají," uvedl Musil.

Hlavní hrdina Dušan pracuje v minizoo, ale snaží se změnit svůj osud. Proto píše scénář, s nímž se chce prosadit, což se mu nedaří stejně jako v lásce. "Skrz několik manipulátorů a špatně pochopených rad začne takovou netradiční, dalo by se říct nelegální cestou svoje problémy řešit," přiblížil děj filmu představitel hlavní role Michal Balcar. Ve filmu budou vystupovat například také Kryštof Bartoš, Jan Dolanský, Alena Doláková a Gabriela Mikulková.

Snímek se natáčí od začátku srpna v Pardubicích. Filmaři si vybrali například Pohádkovou zahradu na Vinici, Východočeské divadlo, byt v Dašické ulici, pardubickou nemocnici, prostory společnosti enteria a nový bar ve městě. Pardubický kraj vznik filmu podpoří půl milionem korun. Natáčení má podle kraje ekonomický přínos pro místní subjekty a je pro místa v regionu reklamou. Velkou část kostýmů zapůjčilo Východočeské divadlo. Podle producenta Davida Kopeckého by měl mít film premiéru příští rok.