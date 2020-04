V Pardubicích uzavřeli kardiologii, v Sokolově část oddělení

Břeclav/Sokolov - Počet zdravotníků kardiologického oddělení Pardubické nemocnice s prokázanou nemocí COVID-19 vzrostl z deseti na 21, tři jsou lékaři. Oddělení se uzavírá. Nemocnice Břeclav má nakažený personál koronavirem. Nepřijímá pacienty na internu. Už dříve měla kvůli nakaženým lékařům a sestrám zavřené ARO a ORL. Sokolovská nemocnice uzavřela část oddělení následné péče. Leží tam pacientka s pozitivním testem na koronavirus. Nemocnice ihned zahájila testování.

Na pardubické kardiologii je již 21 zdravotníků s nemocí COVID-19

Počet zdravotníků kardiologického oddělení Pardubické nemocnice s prokázanou nemocí COVID-19 vzrostl z deseti na 21, tři jsou lékaři. Oddělení se uzavírá. Nové nakažené odhalilo další kolo testování po pěti dnech od prvního odběru vzorků, řekla dnes ČTK mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

"Kardiologické oddělení bude uzavřené, zůstane fungovat kardiologická ambulance. V omezeném režimu se oddělení opět otevře v úterý," uvedla Semrádová.

Pacienti, kteří vyžadují specializovanou péči, budou převezeni do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ostatní se přemístí na interní oddělení Pardubické nemocnice. Počet pacientů nakažených COVID-19 není jasný. Ve středu jich bylo osm, v současnosti se testují znovu.

Druhé testování zdravotníků oddělení ještě pokračuje, počet nakažených může vzrůst. "Zbývá ještě otestovat přibližně 70 zaměstnanců," uvedla Semrádová. Všichni zdravotníci mají lehčí průběh onemocnění a jsou v domácí izolaci.

O nákaze na kardiologii nemocnice poprvé informovala v úterý, kdy bylo asi ze 140 pracovníků oddělení nakažených devět včetně jednoho z tří desítek lékařů. V té době oddělení zajišťovalo urgentní péči na polovině kapacity, výrazně byl omezen rozsah standardní lůžkové péče.

Pozitivní výsledek testy zjistily i u jednoho lékaře Chrudimské nemocnice. Zařízení nyní řeší přesun pacientů v karanténě. "Pro zajištění chodu a příjmu nových pacientů je nutné mít připravený takový prostor, v němž nebudou do kontaktu přicházet nově příchozí pacienti s těmi, kteří jsou v karanténě," uvedla Semrádová.

V Pardubickém kraji byla podle posledních údajů nemoc COVID-19 prokázána zatím u 150 lidí, dva se již vyléčili. Dva pacienti zemřeli, oběma bylo více než 60 let.

Nemocnice Břeclav má opět nakažený personál, nyní na interně

Nemocnice Břeclav má nové případy nákazy koronavirem u lékařů a sester. Všichni jsou z interního oddělení, řekl dnes ČTK ředitel nemocnice Petr Baťka. Počet zatím upřesňovat nechtěl. Nakažených je i několik pacientů. Nemocnice na internu nepřijímá nové pacienty. Nově testuje všechny pacienty přijímané na hospitalizaci. Už dříve muselo zařízení kvůli dvěma nakaženým lékařům a dvěma nakaženým sestrám zavřít ARO a ORL, které o víkendu opět zprovoznilo. Nakažený personál mají i další nemocnice v kraji.

Podle Baťky neměli pozitivně testovaní žádné příznaky. "Přišli jsme na to při kontrolních odběrech. Museli jsme tak provést testy i u pacientů na příslušném oddělení a bohužel u několika z nich se COVID-19 také prokázal," uvedl Baťka.

Nemocnice informovala krajskou hygienickou stanici a kraj jako zřizovatele. "Na interní oddělení nepřijímáme žádné nové pacienty, stávající negativně testované jsme oddělili od těch pozitivních a bedlivě sledujeme jejich zdravotní stav, který je naštěstí zatím uspokojivý," řekl ředitel.

Podle něj lze těmto situacím jen těžko předcházet, zvlášť pokud nakažení nemají příznaky. I proto se nemocnice rozhodla testovat každého pacienta přijímaného k hospitalizaci. "Od začátku testování jsme provedli již přes 900 odběrů, také je dobrou zprávou, že jsme v tomto týdnu podepsali kupní smlouvu na analyzátor, který bude schopný do 45 minut určit metodou PCR výsledek vyšetření," informoval Baťka. "Zároveň jsme získali nutné povolení Státního zdravotního ústavu, které je nezbytné pro zahájení testování. V příštím týdnu proběhne instalace a za čtrnáct dnu bychom mohli začít testovat vzorky," dodal Baťka.

Nakažený personál má i Fakultní nemocnice Brno nebo znojemská nemocnice. "Počet pozitivně testovaných zaměstnanců se lehce zvýšil v řádu jednotek. V tuto chvíli není hospitalizovaný žádný pacient s pozitivním testem," uvedla mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové má koronavirus i jeden záchranář, který je v karanténě. Naopak podle mluvčí Dany Lipovské nemá žádný potvrzený případ u personálu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která pečuje o pacienty s koronavirem v těžkém stavu.

Sokolovská nemocnice uzavřela část oddělení následné péče

Sokolovská nemocnice zavřela půlku oddělení následné péče. Na oddělení je pacientka, u níž se potvrdila nákaza koronavirem. Nemocnice ihned zahájila testování veškerého personálu oddělení. Zatím jsou všechny výsledky testů negativní, personál jedné ze dvou stanic oddělení ale na oddělení zůstane. ČTK to dnes řekla mluvčí Nemocnice Sokolov Markéta Singerová.

Pacientka byla na oddělení přemístěna ze zařízení sociálních služeb v polovině března, ještě před platností přísnějších opatření proti šíření nákazy. Jakmile se u ní projevily příznaky onemocnění COVID-19, byla obratem otestována. "Postupujeme v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice. V současné době probíhá řízeně další testování jak pacientů, tak zaměstnanců s vazbami na toto oddělení", popsala Singerová. Celkově bylo od začátku nákazy otestováno 46 zaměstnanců, všichni negativně.

Personál jedné stanice oddělení tak zůstane v práci, aby se měl kdo starat o pacienty. Stanice ale bude zcela oddělena od zbytku nemocnice, personál bude na oddělení přespávat, i jídlo se sem bude donášet.

Na možný výskyt pacientů s onemocněním COVID-19 se sokolovská nemocnice připravila předem. Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví vyčlenila lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19. "Nově vzniklé takzvané infekční oddělení jsme personálně zabezpečili, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a zajistili věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Na nově vzniklém oddělení byli do dnešního dne hospitalizováni a testováni celkem čtyři pacienti. U žádného z nich se nákaza nepotvrdila a byli propuštěni do domácího doléčení," doplnila mluvčí nemocnice. I na dalších odděleních se zdravotnický personál, kde je to možné, rozdělil na skupiny tak, aby se navzájem nepotkávaly a v případě nákazy nebylo ohrožené celé oddělení.

"Běžný provoz nemocnice není nikterak dotčen. Za zvýšených epidemiologických opatření probíhají i nadále akutní operace, porody a další nezbytné lékařské zákroky. Ambulance nadále přijímají pacienty. Odpovědnost vůči našim pacientům je na prvním místě, stejně jako bezpečnost našeho personálu", říká ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

O pacienty s nákazou koronaviru se starají i v nemocnici v Chebu aktuálně je jich tam devět. Pět lidí z řad zdravotnického personálu ale už skončilo v domácí izolaci. V Karlových Varech je v nemocnici šest pacientů s pozitivními testy na COVID-19.