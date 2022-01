V Pardubicích se rozsvítilo 194 svíček za oběti heydrichiády

Pardubice - Je povinností paměťových institucí připomínat památku lidí, kteří se zapojili do protinacistického odboje. Přímých pamětníků je už jen málo. ČTK to dnes v Pardubicích řekl ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík při vzpomínkové akci na paravýsadek Silver A. Na dalších generacích podle něj je, aby vzpomínku na statečné činy přinášely dalším. Letos uplynulo 80 let, kdy skupina Silver A operovala v Pardubicích a okolí a zajišťovala radiové spojení mezi domácími a exilovými odbojáři. Pomáhala také s přípravou atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

"Je to možná poslední kulaté výročí, kdy ještě budou očití svědkové. Když jsem přebíral v roce odbor válečných veteránů na ministerstvu obrany, tak bylo ještě 1724 válečných veteránů. Když jsem ho před dvěma lety opouštěl, byly jich necelé tři stovky. V současné době jich bude ani ne stovka, průměrný věk lidí je 95 let, 97 let," řekl Stehlík. Výročí je pro ředitele památníku velmi emotivní.

Hosté si dnes v Pardubicích připomněli, že parašutisté byli vysazeni společně se skupinou Silver B a Anthropoid na okupovaném území 29. prosince 1941. Radistovi Jiřímu Potůčkovi ze Silver A se podařilo navázat hovor s Londýnem 15. ledna. S domácím odbojem neměli v Británii spojení od 3. října 1941. Podle Stehlíka šlo o mimořádnou událost, tři členové paravýsadku byli následně povýšeni.

Z radiosoupravy se dochovala pouze anténa, našel ji v Lázních Bohdaneč majitel jednoho domu Adolf Vondrka před lety na půdě. Potůček odtamtud vysílal. "Originál dvou antén je stále na půdě v Bohdanči. Ještě upravíme půdní prostor, aby to bylo vzpomínkové místo. Uvažujeme, že tam umístíme panely o odbojářích, kteří v Bohdanči Potůčkovi pomáhali," řekl ČTK Vondrka. Mohly by se tam konat občasné prohlídky, řekl.

Po pěti letech se k 80. výročí také bude konat akce Libuše volá Londýn. "Bude v sobotu 2. dubna, záměr je udělat oboustranné spojení s Londýnem," řekl Vondrka.

Atentát na Heydricha skupina Anthropoid provedla 27. května 1942. Hned po atentátu bylo vyhlášené stanné právo a začaly masové popravy. Sedm parašutistů zahynulo 18. června v Praze. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Tisíce lidí nacisté odvlekli do koncentračních táborů, mnoho jich nepřežilo.

Dnešní akce v Pardubicích u Památníku připomenula 194 ležáckých obyvatel, které Němci po atentátu na Heydricha na tomto místě popravili. Pak se uskutečnil pietní akt u Larischovy vily. Je symbolem československého odboje. Nacisté v jejím sklepení vyslýchali spolupracovníky výsadkářů ze skupiny Silver A i obyvatele Ležáků. Setkání pak pokračovalo například historickou přednáškou v Sezemickém domě.

Na setkání v Pardubicích, které se dnes konalo potřinácté, přijel Jiří Pitín, přeživší dítě z vypálené osady Lidice. Snaží se stále udržovat dobrou náladu, řekl ČTK. "Kdybych nebyl v dobrém rozpoložení, nedožil bych se 80 let, na které se těším v dubnu," řekl Pitín. Bylo mu sedm neděl, když Lidice zmizely z mapy. Jeho desetiletá sestra Marie byla zavražděna v Chelmnu.

"Kdybych byl jen o rok starší, tak jsem znázorněný na pomníku lidických dětí a sestra mě drží za ručičku," řekl Pitín. Jako miminko byl v pražském kojeneckém ústavu, od roku 1943 do konce války pobýval v Masarykových domovech. Po válce žil se svojí tetou v Dejvicích. Na pietní setkání, která se týkají heydrichiády, jezdí často, dodal.