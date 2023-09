V Pardubicích se pojede 75. ročník Zlaté přilby, na startu budou Doyle či Holder

Pardubice - Mistři světa Jason Doyle a Chris Holder budou hlavními hvězdami nedělní Zlaté přilby, mezinárodního plochodrážního závodu v Pardubicích. Na dráze ve Svítkově se pojede 75. ročník prestižní akce a oba Australané se již v minulosti zapsali mezi jeho vítěze. Na startu budou i nejlepší Češi Jan Kvěch s Václavem Milíkem, který je posledním domácím vítězem.

Sedmatřicetiletý Doyle, jenž se stal světovým šampionem v roce 2017, patří mezi pětici nejúspěšnějších závodníků historie Zlaté přilby. Nejstarší plochodrážní závod světa vyhrál v letech 2018 až 2020 třikrát po sobě, před dvěma lety byl navíc druhý. Stejně jako on uspěl třikrát Švéd Tony Rickardsson, čtyřikrát slavil jiný Australan Leigh Adams, pětkrát Jiří Štancl a sedm triumfů má na kontě Dán Ole Olsen.

Holder, mistr světa z roku 2012, opanoval závod v Pardubicích před devíti lety. Polák Patryk Dudek byl tím, kdo v roce 2021 připravil Doylea o čtvrté prvenství v řadě. Mezi celkem 36 startujícími jsou také Australan Jaimon Lidsey či silná dánská ekipa Mads Hansen, Rasmus Jensen, Hans Andersen a Niels Kristian Iversen, Britové Adam Ellis a Tom Brennan, pozornost bude poutat i start mladé Němky Celiny Liebmannové.

Posledním českým vítězem je Milík, jemuž se podařilo triumfovat v roce 2017. Loni byl druhý, v roce 2018 třetí. "Loni mi to těsně uteklo. Chci se znovu dostat do finále a dojet si zase pro první místo, protože triumf na Zlaté přilbě je pro mě jakožto Pardubáka obrovský úspěch. Bylo by krásné znovu vyhrát," zasnil se Milík.

Jedno druhé místo (2020) už má na kontě i Kvěch. Vedle nich figurují ve startovní listině z Čechů ještě Eduard Krčmář, Daniel Klíma a Petr Chlupáč. V roli náhradníka pak tradičně veterán Jaroslav Petrák.

"Zlatá přilba je mnohdy plná překvapení a závodníci si tu mohou udělat jméno, vítězství jim dává punc nesmrtelnosti. Zase tu budeme mít mistry světa či účastníky Grand Prix, vedle nich pojede celkem pětice Čechů. Pojedou ti, kteří si start opravdu zaslouží," uvedl ředitel závodu Evžen Erban.

Pro nového šampiona bude opět připravena unikátní trofej za vítězství v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra o váze téměř dvou kilogramů a také nový motocykl.

Program pardubického plochodrážního víkendu zahájí v pátek od 19:30 závěrečný čtvrtý závod seriálu mistrovství Evropy, jehož se zúčastní Milík i Kvěch. Dosud se jim příliš nedařilo. Kvěch je průběžně čtrnáctý, Milík sedmnáctý. Na východě Čech pojede navíc díky tzv. divoké kartě Chlupáč, v rolích náhradníků budou připraveni Hynek Štichauer a Matouš Kameník. Vedení v boji o evropské zlato bude hájit Dán Mikkel Michelsen.

V sobotu od 13 hodin přijdou na řadu závod světového šampionátu ve flat tracku a 49. ročník Zlaté stuhy juniorů. Zlatá přilba začne tradičně v neděli v poledne.