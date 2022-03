V Pardubicích se otevřela multimediální expozice o druhé světové válce

Pardubice - V Pardubicích se veřejnosti otevřel první Institut Paměti národa. Je multimediálním muzeem totalit, prostřednictvím vyprávění pamětníků se v něm návštěvníci seznámí s druhou světovou válkou. ČTK to řekl ředitel institutu Paměť národa Východní Čechy Tomáš Heller. Expozice vznikala dva roky.

Fotogalerie

Institut je první v zemi, další ještě vzniknou, připravují se v Olomouci, Brně a dalších krajských městech. V pardubické expozici své příběhy vypráví válečný veterán Tomáš Sedláček a odbojářka Jaryna Mlchová. Expozice využívá multimediální prostředky, což podle tvůrců přináší intenzivnější zážitek.

"Expozice s podobnou architekturou, založená na podobných principech minimálně v Evropě neexistuje. Expozici se daří komplexně vyprávět pamětnické příběhy prostřednictvím moderních technologií," řekl kurátor výstavy Viktor Portel.

Každý návštěvník má tablet, kurátor ho přirovnal k mozku, který diváka herním principem provede multimediální expozicí. Podle autorů výstavy se hodí pro děti od 12 let. "Cílem je, aby se divák podíval všemi smysly na příběhy 20. století, aby si nechal převyprávět druhou světovou válku, aby pochopil, že lidé museli něco obětovat," uvedl Heller.

Do expozice se chodí po schodech do sklepení Machoňovy pasáže. Místnosti nemají omítku, stěny jsou z obnažených cihel, uvnitř panuje přítmí. "Prostředí je naschvál jakoby neotesané, umocňuje atmosféru. Máme tu skvělou práci se světlem, proměňujeme atmosféru místa," řekl Heller.

Do několika let chtějí pracovníci institutu expozici modifikovat. Každý den by pak mohla lidem představovat jiné dějinné úseky, jeden by tak například návštěvníci přišli na 50. léta, další den na sametovou revoluci nebo období 60. let. "Chceme také rozšířit množství příběhů, které zde vyprávíme. Lidé se sem mohou vracet opakovaně, vždy na jinou epochu," řekl Heller.

Otevírací provoz bude rozdělený. Dopoledne se budou objednávat školy, ve sklepení si projdou expozici, prohlídka trvá 70 minut, nahoře v budově je pak čeká ještě workshop. Všední dny odpoledne a víkendy jsou určené pro veřejnost. Ideální je koupit si vstupenky on-line, aby návštěvníci nemuseli čekat. Případně by se na ně nemuselo dostat, protože expoziční sloty budou obsazené, uvedli zástupci instituce.

Nové muzeum zaštiťuje nezisková organizace Post Bellum, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Má jich ve veřejné databází Paměť národa kolem 10.000. "Paměť národa a příběhy v ní obsažené ukazují, že v každé době má cenu být statečný, a pamětníci, kteří příběhy vyprávějí, to krásně deklarují," řekl Heller.