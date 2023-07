V Pardubicích protestují kvůli sobotní potyčce desítky Romů

Pardubice - Desítky lidí, převážně Romu protestují před hlavním vlakovým nádražím v Pardubicích kvůli sobotnímu konfliktu mezi Romy a údajně třemi Ukrajinci. Mladý Rom byl při potyčce zraněn, řekli ČTK organizátoři protestu. Podle nich jsou protestující z celé ČR. Policie odmítla sobotní konflikt v Anenské ulici v Pardubicích blíže komentovat, neuvedla ani národnost jeho účastníků. Policejní mluvčí dnes ČTK řekla, že v sobotu večer při potyčce asi 20 lidí jeden člověk utrpěl zranění a tři byli zadrženi. Policie vyzvala opakovaně ke klidu.

Fotogalerie

"Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané ČR a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý, je teprve druhý medializovaný. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné," řekl ČTK jeden z organizátorů protestu Ferdinand Baník.

Má obavu, že pokud to "stát nebude řešit", může dojít na straně Romů k radikalizaci. "Nebereme všechny Ukrajince, že jsou stejní, my víme, co je rasismus, nejsme rasisti. Chceme jen to, aby nechodili ozbrojení a nenapadali nás. V takovém přílivu lidí (z Ukrajiny) mohou být mezi nimi i problémoví lidé," řekl Baník.

Připustil i možnost, že může jít o provokatéry, kteří chtějí vyvolat konflikt s Romy. "Nechceme konflikt, chceme jen bezpečnost. Chceme, aby se mezi námi Romy situace uklidnila. Víme, že se situace může obrátit proti nám," řekl Baník.

Zástupce pardubických Romů a svolavatel dnešního protestu Roman Novák řekl: "Žádáme pouze o ochranu nebo vyšší bezpečnost a kontrolu," dodal.