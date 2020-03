V Pardubicích přistál letoun Ruslan s respirátory a rouškami

Pardubice - Na pardubickém letišti přistál letoun An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem na ochranu proti koronaviru. Z Číny dovezl mimo jiné dva miliony respirátorů a pět milionů roušek, které budou rozděleny mezi kraje a nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví. Obří letadlo se vydalo na cestu ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, v pátek naložilo 106 tun nákladu. Cestu má v příštím týdnu ještě dvakrát zopakovat.

Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200.000 rychlotestů, 120.000 ochranných obleků a 80.000 brýlí. Z letiště materiál odvezou nákladní vozidla hasičů do policejního skladu v blízkém Opočínku. Odtud jej hasiči budou rozvážet do distribučních center v jednotlivých krajích. Část bude směřovat i do páteřní sítě nemocnic a záchranné službě. Z dodávky podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostane 2,3 milionu roušek ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice. "2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení," uvedl Hamáček krátce před přistáním letounu na twitteru. Až se náklad z Ruslanu v Pardubicích vyloží, letoun podle informací české armády na twitteru poletí na základnu do Lipska. Tam se vymění posádka a letoun znovu vyrazí do Šen-čenu pro další náklad pro Česko. Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů. Vedle velkokapacitního letounu ve službách NATO Ruslan se do leteckého mostu zapojí letadla společnosti China Eastern. Jedno takové přistálo v Praze v pátek, další do dnešní půlnoci přistane na letišti Václava Havla. Přivézt má sedm milionů roušek, které budou také převezeny do skladu Opočínku.