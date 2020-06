V panelových domech v Česku žijí v současnosti tři miliony lidí

Praha - Od 50. let minulého století do roku 1995 bylo v Česku postaveno zhruba 80.000 panelových domů s 1,2 milionu bytů, ve kterých žijí asi tři miliony obyvatel. Byly stavěny v rámci centrálně řízené bytové výstavby, která byla z velké části zajišťována bytovými družstvy. V rozhovoru s ČTK to uvedl ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Martin Hanák. Názory na panelové domy se různí, uspokojit poptávku po bydlení bez panelových sídlišť si ale podle něj nelze představit.

Panelový dům je vybudovaný z prefabrikovaných dílů, panelů. Podle Hanáka byly stavěny podle typizovaných projektů. "Na našem území můžeme nalézt panelové domy v 16 základních konstrukčních soustavách, které je možno rozdělit do mnoha regionálních a materiálových variant. Požadavek masové výroby panelových domů se podepsal na tváři většiny českých měst v podobě panelových sídlišť," uvedl dále Hanák.

Podle aktuálních statistik je v Česku 4,37 milionu bytů, z toho 3,83 milionu trvale obydlených. Z těchto obydlených bytů připadá 2,16 milionu na bytové domy. V panelových domech je více než polovina z nich. Podle Hanáka byly poslední panelové domy v Česku zkolaudovány na pražských sídlištích Černý Most a Stodůlky v roce 1995. Rozhodnutí o jejich výstavbě padlo před rokem 1990.

Podle Hanáka bylo pro výstavbu panelových domů zásadním okamžikem rozhodnutí komunistické vlády z roku 1959, kterým byl ustanoven nový typ družstva - stavební bytové družstvo. "Pro podporu zájmu obyvatel o tuto výstavbu byly nastaveny štědré dotační podmínky zahrnující nevratný státní příspěvek a dlouhodobý úvěr umožňující financování výstavby. Maximální podpory a tedy i rozmachu dosáhla výstavba panelových domů v období 1969 až 1989," doplnil Hanák.

Podle něj se bohužel do popředí zájmu centrálních plánovačů tehdy dostal požadavek kvantity výstavby před kvalitou. Jak dále uvedl, v roce 1990 činil podíl panelových domů na celkové dokončené výstavbě bytových domů 98 procent. V roce 1980 to bylo 89 procent. V 90. letech začal výrazně klesat. Ještě v roce 1994 to bylo 76 procent, o rok později už pouze pětina.

"Názory na bydlení na panelových sídlištích se různí. Od památného hodnocení prezidenta Václava Havla, který je nazval králíkárnami, až po hodnocení vyplývající z výsledků sociologických průzkumů mezi obyvateli panelových sídlišť. Ti se svým bydlením vyjádřili poměrně vysoký stupeň spokojenosti," uvedl Hanák.

Pokud jde o nové developerské projekty, ty nejluxusnější podle něj mohou svým řešením oslnit, ale byty v cenově dostupnějších projektech předčí byty v panelových domech jen v máločem. "Pochopitelná snaha developerů o maximalizaci zisku vede k takovým dispozičním řešením bytů, o nichž nejsem přesvědčen, že jsou lepší, než ty původní. Stejně tak kvalita prováděných prací a použitých materiálů je poplatná snaze maximalizovat zisk," uvedl dále Hanák.

Za první panelový dům v Česku je považován objekt v pražských Ďáblicích v ulici U Prefy. Ve středu uplyne 65 let, kdy se do něj nastěhovali první obyvatelé. Je v něm 12 bytových jednotek 3+1 o velikosti téměř 100 metrů čtverečních. "Nutno říci, že nešlo o typický panelák, protože nebyl stavěn v žádné z typizovaných konstrukčních soustav. Od svých následovníků se nelišil pouze nadstandardní plochou bytů, ale také tím, že místo ploché střechy má mírně skloněnou sedlovou střechu s ozdobnou římsou a obvodové panely byly pro vnější efekt omítnuty," sdělil Hanák.

První skutečně typizovaný projekt byl podle něj postaven v roce 1954 ve Zlíně. Použita byla panelová metoda G-40 (G jako tehdejší Gottwaldov a 40 podle počtu bytů v jednotlivém domě) a stala se první standardizovanou konstrukční soustavou. "I z tohoto důvodu je většinou odborníků tato stavba vnímána jako první panelák v Československu," dodal Hanák.

Počet dokončených bytů v Česku od roku 1971:

Rok Počet 1971 70.226 1972 75.414 1973 77.695 1974 85.616 1975 97.104 1976 86.350 1977 87.872 1978 83.273 1979 77.094 1980 80.661 1981 63.084 1982 61.400 1983 57.078 1984 57.298 1985 66.678 1986 47.080 1987 49.000 1988 50.700 1989 55.073 1990 44.594 1991 41.719 1992 36.397 1993 31.509 1994 18.162

Zdroj: ČSÚ

Poznámka: Podle SČMBD byl podíl bytů v panelových domech na celkovém počtu v 70. a 80. letech zhruba 90 procent. Ještě v roce 1994 činil zhruba tři čtvrtiny, o rok později už pouze pětinu.