V pandemii opadl zájem o formální oděvy, dařilo se teplákům

Ilustrační foto - Lidé procházejí ulicí 28. října v centru Olomouce na snímku pořízeném 23. října 2020. Kvůli šíření nemoci covid-19 platí vládní nařízení omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. ČTK/Peřina Luděk

Praha - V pandemii z hledáčku českých zákazníků zmizely formální oděvy, menší poptávka byla ale třeba i po džínech nebo plavkách. Naopak se velmi dařilo prodeji tepláků, spodního prádla či pyžam. Vyplývá to ze zjištění a ankety ČTK mezi obchodníky. Zatímco tržby kamenných obchodů s oblečením a obuví podle Českého statistického úřadu za loňský rok meziročně klesly o zhruba 30 procent, česká módní e-commerce vzrostla podle vyhledávače módy Glami proti očekávaným 11 procentům o 14 procent.

Minimum společenských akcí a častější práce z domu zasáhly do trendů v oblékání. Podle výzkumu Fashion (Re)search vyhledávače Glami v loňském roce největší meziroční nárůst zaznamenala kategorie oblečení na spaní, která si meziročně polepšila o 105 procent, prodej spodního prádla vzrostl o 67 procent, o dvě třetiny vyskočily objednávky teplákových souprav. Internetový obchod Zoot zaznamenal u tepláků ještě větší nárůst, a to o 129 procent, prodal jich na 4,1 milionu kusů, uvedl ředitel e-shopu Milan Polák.

Prodejce spodního prádla Astratex zaznamenával výrazný růst poptávky od poloviny listopadu. "Je samozřejmě spojený s lockdowny i rostoucí oblibou on-line nakupování," uvedl ředitel marketingu firmy Karol Gulaš. Rekordní prodej hlásí za leden, kdy růst obratu podle Gulaše podpořily výprodej, ale i propagace sportovního oblečení. Na českém trhu stouply prodeje v prvním měsíci roku o třetinu.

"Pandemie nejvíce zasáhla formální oblečení, například i poptávku po společenských šatech. Prodeje v oděvním segmentu nepřekvapivě táhnou především ženy, ale ty měly méně příležitostí k oblékání a navíc vládní opatření jim znemožnila i spontánní nákupy. V neposlední řadě byl loni menší počet svateb, což rovněž ovlivňuje oděvní branži," uvedl dále Polák.

Pandemie dostala do problémů i některé zavedené české módní značky. Městský soud v Praze v lednu schválil návrh na reorganizaci sítě obchodů s pánskou módou Blažek, v únoru zahájil insolvenční řízení se společností Pietro Filipi. Do insolvence se dostala také kožešnická firma Kara Trutnov patřící do skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, stejně jako Pietro Filipi.