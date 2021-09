V památném mlýně v Petrovicích bude po opravách muzeum

Nové Město na Moravě (Žďársko ) - V památkově chráněném vodním mlýně v Petrovicích u Nového Města na Moravě chtějí jeho majitelé po rozsáhlých opravách udělat veřejně přístupné muzeum. Okolní hospodářské budovy plánují upravit na ubytování. První písemné zmínky o mlýnu poblíž potoka Bobrůvka pocházejí z roku 1492, obilí se v něm mlelo do prosince 1980.

Manželé Fojtů koupili léta neobývaný areál od potomků posledních mlynářů, opravují ho od letošního července. "Chtěli bychom sem do toho krásného místa vrátit život," řekla ČTK Marie Fojtů.

Nejstarší klenuté části budovy ukazují na to, že mlýn zřejmě vznikl v místě někdejší tvrze. "Atypické bylo, že se tu zvlášť mlelo žito a zvlášť pšenice," uvedla Fojtů. Mlýn míval i dvě vodní kola, nedochovalo se žádné. V minulém století byla v jejich místě osazená Francisova turbína, zvyšovat výkon mlýna pomáhaly motory. Velké úpravy technologií byly naposled udělané ve 40. letech. Poslední mlynářská rodina Starých nemovitosti vlastnila od roku 1912, člen rodiny ve mlýně pracoval i po jeho znárodnění.

Střecha na mohutné budově mlýna už teď byla v havarijním stavu a zatékalo do ní. "Začaly se propadat stropy. Jakmile by tam pršelo ještě rok dva, tak by se to propadlo a ta technologie by přišla vniveč. To by byla veliká škoda," řekla Marie Fojtů. Střešní trámy s původním šindelem byly překryté asfaltem a eternitem, barokní dřevenou římsu zničila dřevomorka, bylo ji potřeba udělat znovu. V dobrém stavu je dřevěný krov z roku 1740. Tesaři teď mansardovou střechu s rozlohou 580 metrů čtverečních pokrývají modřínovým šindelem.

Manželé ze Sokolnic u Brna už za sebou mají rekonstrukci jiného staletého domu. O petrovickém mlýnu se dověděli z inzerátu, jejich rodinná firma FJT Invest areál vlastní dva roky. Zpracovat si nechali stavebně historický průzkum a na opravách se domlouvají s památkáři. Uvedli, že chtějí zachovat co nejvíc původních prvků. "Z budovy mlýna bychom chtěli mít muzeum, řekněme, muzeum řemesel a technologie," řekl Rostislav Fojtů. Doplnil, že by tam chtěl vystavit i staré ražené cihly se značkami, jichž sesbíral k 500.

Vedle mlýna, kde byly stáje a byt kočího, má být penzion a v navazující rozlehlé stodole místo pro workshopy a společenské akce. Pro bydlení se bude využívat také zatím zchátralá budova pily u mlýna.

Celý areál by chtěli majitelé opravit během šesti, sedmi let. "Příští rok bychom rádi zrekonstruovali dřevěné části pily a štít mlýna" uvedla Marie Fojtů. Zbouraný bude novodobý obytný dům blízko mlýna. "Pak bychom rádi opravili střechy na hospodářských budovách, následovat bude vyčištění technologie," řekla. Obnovit se majitelé pokusí asi dvoukilometrový vodní náhon, který je teď suchý, osadit chtějí mlýnské kolo.

Na záchranu památky poskytlo ministerstvo kultury 350.000 korun z havarijního programu, stejnou částku dal Kraj Vysočina. Zastupitelé Nového Města na Moravě přidali 181.500 korun. Dotace podle podnikatelů pokryjí náklady letošních oprav z necelé třetiny.