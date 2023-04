V Pádské nížině je nadále sucho, Gardské jezero je na minimu za 70 let

Milán - V Pádské nížině panuje i letos extrémní sucho, ve srovnání s loňským rokem místní úřady nezaznamenaly zlepšení. Stav řeky Pádu je dokonce ještě nižší než loni touto dobou, kdy odborníci považovali situaci za velmi vážnou. Hladina Gardského jezera, které je největším jezerem v Itálii, je nejníže za posledních 70 let, informovala agentura ANSA.

Přes 650 kilometrů dlouhá řeka Pád protéká nížinou, která je průmyslovým i zemědělským srdcem Itálie. Už loni byl její stav vážný kvůli nedostatku sněhu v Alpách, který napájí severoitalské přítoky Pádu. Podle poslední zprávy úřadu spravujícího povodí této řeky hlásí hlavní monitorovací stanice po celé délce toku hodnoty, které odpovídají "extrémnímu suchu". Ve srovnání s polovinou loňského dubna se jedná o další zhoršení, uvedlo povodí s tím, že by situaci mohly napravit jen velmi vydatné srážky.

Podle ředitele agentury pro životní prostředí v Jižním Tyrolsku Flavia Ruffiniho je stav sněhové pokrývky v Alpách o 75 procent nižší než desetiletý průměr, napsala agentura AP. To má vliv na řeky i na alpská jezera a nádrže, které jsou klíčové jako rezervoáry vody a používají se také pro výrobu elektřiny. Podle unijního programu Copernicus je hladina Gardského jezera na nejnižší úrovni od roku 1953 a je o 60 centimetrů níže, než činí dlouhodobý průměr za 70 let, napsala agentura ANSA.

Sucho ovlivňuje zemědělství, energetiku i to, jak obyvatelé řeku vnímají. "Narodil jsme se u řeky, která bývala plná života, všude bylo mnoho rybářů a nyní tu je hrozba, že se z ní za pár let stane dálnice z písku," řekl agentuře AP Giuliano Landini, který provozuje na Pádu výletní loď. Nyní hrozí, že kvůli nízké hladině vůbec nevypluje. V reakci na nedostatek závlahy mnozí zemědělci investují do moderních technologií, které šetří vodou. To jim však zvyšuje náklady.

Na začátku dubna vláda premiérky Giorgii Meloniové schválila zřízení postu zmocněnce, který se má zabývat problémem sucha a jeho řešením. Kabinet si od toho slibuje lepší koordinaci ve státní správě a méně byrokracie. "V nedávno schváleném výnosu nic není, není tam nic o víceletém plánování, nejsou tam ani projekty na budování infrastruktury," uvedl generální tajemník povodí Pádu Alessandro Bratti. V 40 obcích v nejpostiženějších provinciích v Piemontu už byla zavedena opatření na omezení spotřeby vody. Jedná se například o zákaz napouštění bazénů.