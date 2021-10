V Pačejově pokračuje rallyeové MČR, bojovat se bude o celkové druhé místo

Horažďovice - Prakticky kompletní domácí špička v čele s již jistým šampionem Janem Kopeckým se o víkendu představí na Rallye Pačejov, předposledním závodu mistrovství republiky. Hlavním favoritem 42. ročníku soutěže je právě Kopecký, velkou motivaci mají i jeho soupeři. Na západě Čech totiž budou bojovat o umístění na pomyslných stupních vítězů v celkovém hodnocení.

Nejlepší výchozí pozici má Filip Mareš, který doposud nasbíral 233 bodů, o 94 více než třetí Jan Černý. Dalších sedm bodů zpět je Dominik Stříteský a 109 bodů na Mareše ztrácí Miroslav Jakeš. Mareše však znevýhodňuje, že má zapsaných už pět výsledků a bude tudíž "škrtat". Do konečného hodnocení se totiž počítá nejlepších pět ze sedmi možných bodových zisků.

Vítězství z loňského roku obhajuje Kopecký. "Pačejov se dlouho jezdil jako sprint, proto jsme tam nestartovali. Když se soutěž loni posunula do velkého mistráku, čekaly už na nás úplně jiné tratě. Náročné, po úzkých silničkách, moc se mně líbily. Letos se to pojede trochu jinak, něco obráceně, takže pro nás to bude úplná novinka. Loni se nám v Pačejově ale dařilo a já doufám, že stejně tomu tak bude i letos," uvedl Kopecký, jenž si osmý domácí titul zajistil triumfem na srpnové Barum rallye Zlín.

V sobotu ráno se tak bývalý tovární jezdec Škody na start postaví bez velkého tlaku. "Letos už máme titul zajištěn, takže můžeme jet bez většího stresu. Rádi bychom ale protáhli vítěznou šňůru a také chceme pobavit fanoušky kolem tratí, kterých se jistě sejde velké množství," řekl Kopecký, jehož letos porazil jen Václav Pech v Hustopečích.

Velkou pozornost poutá i účast bývalého vynikajícího francouzského jezdce Françoise Delecoura, který pojede s vozem Alpine A110 Rally RGT. Do Pačejova jej pozval Jiří Jirovec, spolumajitel hlavního partnera rallye společnosti Invelt. "Auto znám, je velmi dobře postavené a je na něm vidět cit pro detail. Má skvělou trakci. Těším se, bude to rychlý závod," uvedl devětapadesátiletý Delecour, který má na kontě více než sto startů v MS a čtyři vítězství.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 303,5, 2. Mareš 233, 3. Černý (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) 139, 4. Stříteský 132, 5. Jakeš (oba Škoda Fabia R5) 124,5, 6. Pech (Ford Focus RS WRC) 93.