V otázce německých tanků pro Ukrajinu zatím podle Berlína není změna

Berlín - V otázce možného dodání německých tanků Leopard ukrajinské armádě zatím nenastala žádná změna. Dnes to po jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Stoltenberg ovšem poznamenal, že ve věci tanků očekává rychlé rozhodnutí. Pistorius novinářům rovněž řekl, že prověřování dostupnosti moderních tanků Leopard 2 v zásobách německé armády a zbrojního průmyslu je takřka hotovo. Podle televize ntv to znamená, že výsledek by mohl být znám možná ještě dnes.

"V otázce tanků zatím není nový postoj," řekl Pistorius. Německo čelí rostoucímu tlaku, aby poskytlo své tanky ukrajinské armádě, případně aby umožnilo spojencům, kteří tyto tanky mají, aby je předali Ukrajině.

Německý ministr obrany řekl, že se připravuje na možnost německého souhlasu s dodávkami a také na případné schválení předání leopardů Ukrajině ze třetích zemí. "Připravuji se, abychom mohli jednat rychle," prohlásil. Spojenci tak podle něj již nyní mohou začít s potřebným výcvikem ukrajinských tankistů.

Pistorius zdůraznil, že Německo je po USA spolu s Británií největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině. Německý ministr zopakoval, že v rámci jarního balíčku poskytne Německo ukrajinským silám výzbroj za takřka 1,1 miliardy eur (26,3 miliardy Kč). "Celkem jsem tak poskytli pomoc za 3,3 miliardy eur (79,7 miliardy Kč)," dodal Pistorius.

Součástí německého jarního balíku jsou samohybné protiletadlové kanóny Gepard nebo systémy protivzdušné obrany Patriot a IRIS-T SLM s potřebnou municí, zahrnutý je ovšem také výcvik ukrajinských vojáků.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Stoltenberg je přesvědčen, že otázka tanků bude brzy vyřešena. Uvedl, že tanky Ukrajina potřebuje k obraně a k opětovnému dobytí svých oblastí okupovaných Ruskem. Konečné rozhodnutí musí podle něj udělat německý kancléř Olaf Scholz. Ten opakovaně zdůrazňuje, že Německo bude v otázce dodávek zbraní jednat v přísné shodě se spojenci.

Šéf NATO na jednání rovněž ocenil jednotu spojenců a jejich ochotu zásobovat Ukrajinu zbraněmi. "Putin musí vědět, že na bojišti nezvítězí," řekl Stoltenberg o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi, který loni v únoru invazi na Ukrajinu nařídil.

Souhlasil s ním i Pistorius, podle kterého spojenci musí učinit vše nezbytné, aby Ukrajině pomohli a aby zároveň Rusku jasně demonstrovali svou jednotu. "NATO se ale nesmí stát válčící stranou," zdůraznil.