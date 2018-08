Ostrava - Přibližně 60 druhů volně žijících ptáků mohou pozorovat návštěvníci v přírodním areálu zoologické zahrady v Ostravě. Ukázaly to kontroly hnízdních míst, které pracovníci zoo provedli v uplynulých týdnech. Zoo se totiž dlouhodobě snaží ve svém areálu vytvářet podmínky i pro volně žijící živočichy. Při kontrole hnízdních míst proto pracovníci zjišťovali, jak a kým jsou využívána, ale i to, kolik mláďat se podařilo vyvést. ČTK to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Na budovách v zoo bylo při prohlídkách nalezeno celkem 100 hnízd jiřiček obecných a 17 hnízd vlaštovek obecných. "Hnízda jiřiček byla letos obsazena ze 65 procent, hnízda vlaštovek z 80 procent. Pro vyšší pevnost hnízd jiřiček byl navezen kvalitní jíl přímo pod hnízda, čehož jiřičky okamžitě využily a stavěly z něj pevnější hnízda," uvedl odborný pracovník zoo Otakar Závalský.

Ze čtyř vyvěšených budek pro puštíky obecné byly obsazeny dvě. V jedné vyvedl pár v Česku nejběžnější sovy dvě mláďata, ve druhé další pár čtyři mláďata. Například lejsci šedí pak využili k vyvedení potomstva jeden z takzvaných bezpečných rehkovníků. "Bezpečný rehkovník je budka speciálně určená rehkům, která je zabezpečena proti vniknutí predátorů. Stejně tak dvě ze čtyř budek původně určených pro poštolky byly obsazeny zcela jiným druhem, navíc ze skupiny savců - veverkou," řekla Nováková.

Dodala, že na Pavilonu evoluce byly upevněny budky pro rorýsy obecné, kterých v posledních letech v krajině a městech značně ubylo. "Pro zvýšení úspěšnosti, že tito obratní letci nabízené obydlí obsadí, je v blízkosti budek nainstalované zařízení s nahrávkami rorýsích hlasů. Zdá se, že opatření přináší své ovoce, protože okamžitě po spuštění nahrávek rorýsi tyto budky zaregistrovali a létali v jejich blízkosti. Jedná se o nedospělé jedince, kteří zde, věříme, zahnízdí v příštích létech," řekl Závalský.

Zatímco ve volné přírodě žije v zoo aktuálně zhruba šest desítek druhů ptáků, sama ostravská zoo chová přes 120 druhů ptáků, kteří jsou z různých koutů světa.

Zoo ve svém rozsáhlém areálu podniká řadu opatření k ochraně biodiverzity, tedy udržení biologické rozmanitosti. Jedním z opatření je právě instalace budek a vytváření podmínek pro volně žijící ptáky.

Kromě zázemí pro ptáky jsou ale v zoo například i hmyzí hotely, líhniště pro ještěrky nebo motýlí louky. Letos se navíc v zahradě rozšířilo i další zázemí pro hmyz.