V ostravské restaurátorské dílně zprovoznili čtvrtý historický motocykl

Ostrava - Restaurátorská dílna Fakulty strojní VŠB - Technické univerzity Ostrava dnes představila čtvrtý restaurovaný historický motocykl, stroj ČZ 150c z roku 1950. Model vyráběla Česká zbrojovka Strakonice v letech 1950 až 1953 a patřil k velmi oblíbeným a spolehlivým strojům. Novinářům to dnes řekl vedoucí restaurátorské dílny Lukáš Kudrna.

Fotogalerie

"Jedná se o menší lehký motocykl. Na svoji dobu byl velmi spolehlivý a obratný a byl za přijatelné peníze. Z toho důvodu byl motocykl velmi úspěšný a Česká zbrojovka ve Strakonicích vyrobila motocyklů tohoto typu více než 100.000 kusů. I v dnešních dnech někteří starší lidé motocykl poznávají a vzpomínají, že se na něm učili jezdit," řekl Kudrna.

Restaurování starých motorek se v univerzitní dílně věnují od roku 2019. Opravují tam motocykly ze sbírky zhruba 40 strojů, které Moravskoslezskému kraji věnoval akademický sochař Miroslav Rybička. Každoročně v dílně zrestaurují jeden exponát. "I tento motocykl je ze sbírky Miroslava Rybičky. V současné chvíli jsou motocykly ve sbírce Muzea Novojičínska, které se o motocykly stará. Ještě chceme na motocyklu provést nějaké jízdní zkoušky a zanedlouho motocykl lidé uvidí v Muzeu nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici, kde jsou vystaveny některé motocykly, které jsou v lepším stavu," uvedl Kudrna.

Nyní restaurovaný stroj pochází z prvního roku produkce tohoto typu motocyklu. Podle Kudrny je cílem úprav co nejvíce zachovat původní stav stroje. "Když to jenom trochu lze, tak se snažíme zachovávat původní povrchové úpravy. Nikdy to neuděláme stejně, jako to udělali naši předci. U všech čtyř restaurovaných strojů jsme zachovali původní povrchové úpravy. Po mechanické stránce je ale ten motocykl dělaný kompletně. Dělal se motor, převodovka, celá přední vidlice musela projít důkladnou repasí, jsou tam nové pružiny a tak dále. Samozřejmě se musely doplňovat díly, které chyběly jako například přední blatník," popsal Kudrna.

Podle něj byla oproti předchozím restaurovaným strojům úprava tohoto motocyklu poměrně jednoduchá a trvala zhruba pět měsíců. Po motocyklu z první poloviny 50. let 20. století se nyní restaurátorského zásahu dočká starší stroj, konkrétně Jawa 500 OHV vyráběná v letech 1929 až 1933. S tímto modelem se pojí historie vzniku světoznámého názvu Jawa. "Motocykl původně vyráběla německá firma Wanderer, od níž Zbrojovka Ing. Františka Janečka zakoupila licenci. Legendární název Jawa vznikl spojením slov Janeček a Wanderer poté, co se výroby ujali Češi. Z motocyklu Wanderer K500 se stala Jawa 500 OHV," vysvětlil Kudrna.

V restaurátorské dílně dosud pracovali na modelech Jawa 250, Jawa 250sv, Indian Scout 37 a právě ČZ 150c. Cílem Restaurátorské dílny je citlivými úpravami za pomoci moderních technologií zhodnocovat darovanou sbírku motocyklů a zároveň zapojit do restaurování studenty.