V Ostravě začala jednání, vítězné ANO osloví stávající partnery i Ostravaka

Druhý den voleb do zastupitelstev obcí Moravskoslezského kraje, 24. září 2022. Volební místnost na Waldorfské základní a střední škole v Ostravě-Porubě. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) je s výsledkem voleb spokojen. V krajské metropoli už začala koaliční vyjednávání. Vítězné hnutí ANO chce jednat se současnými koaličními partnery, kterými jsou lidovci, občanští demokraté (nyní koalice SPOLU) i Piráti. Macura ČTK řekl, že hnutí je ale připraveno se sejít i se zástupci uskupení Ostravak, s nímž v minulosti rovněž vedlo magistrát.

"Z toho, co je vidět, mohu těžit nějakou spokojenost a samozřejmě jsem spokojen," uvedl Macura. Už před volbami oznámil, že za úspěch bude považovat překonání hranice 30 procent.

Před čtyřmi lety bylo koaliční vyjednávání v Ostravě plné zvratů. Magistrát nakonec ovládlo ANO s lidovci, Piráty a ODS. Macura před nynějšími volbami hovořil o tom, že by se pokračování koaliční spolupráce nebránil. "Už vlastně vedeme první jednání se zástupci koalice SPOLU a další jednání budou pokračovat zítra (v neděli). Samozřejmě radost máme, a to nejen na úrovni magistrátu, ale i jednotlivých městských obvodů," uvedl Macura.

"Výchozí debata bude vycházet z toho, jak dneska funguje vedení města. To znamená de facto my, koalice SPOLU a Piráti. Takhle to jednání chci začít a určitě se chci potkat i s hnutím Ostravak," řekl primátor.

Jednat nezamýšlí s SPD a Ostravskou levicí, což jsou komunisté s nezávislými kandidáty. "Mám problém i se STAROSTY pro OSTRAVU s ohledem na to, jakou kampaň vedli i vůči mně osobně. Jednáním zasvětíme zítřejší den (neděli) a uvidíme, kam se posuneme," doplnil.

Starostové se výrazně vymezovali především proti plánované stavbě koncertní haly, která v krajském městě patřila k nejkontroverznějším předvolebním tématům. Macura je naopak iniciátorem výstavby. "Výstavbu koncertního sálu považujeme za důležitou, pokud opravdu chceme, aby naše město bylo moderní evropskou metropolí. Tato infrastruktura ve městě chybí a připomeňme, že Ostrava o její výstavbu usiluje již 160 let. Záměr byl i součástí kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015. Nyní jsme realizaci zdaleka nejblíž, máme špičkový projekt světové úrovně a zřejmě neopakovatelnou možnost získání externích zdrojů. Nevyužít toho, by byla zmařená příležitost," řekl ČTK Macura před volbami.