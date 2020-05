V Ostravě vyvinuli vlastní metodu testování protilátek koronaviru

Ostrava - Virologové Zdravotního ústavu v Ostravě vyvinuli vlastní metodu k testování protilátek proti koronaviru, která je přesnější než komerční testy a rychlotesty. Metoda bude přínosem hlavně u dárců plazmy, která se podává lidem s těžším průběhem covidu-19. Ústav už navázal spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, kde se léčba plazmou využívá, nebo se Slezskou nemocnicí v Opavě. ČTK to dnes řekli mluvčí ústavu Michal Pistolas a vedoucí oddělení virologie Hana Zelená.

Ostravští virologové vyvinuli takzvaný virusneutralizační test. "Vyšetřuje se ze vzorku séra nebo plazmy a jde o nejpřesnější metodu pro stanovení protilátek proti virům. Slouží proto jako potvrzovací test. Na rozdíl od rychlotestů a běžných komerčních testů zjišťuje takzvané neutralizační protilátky, což jsou přímo takové, které mají ochranný účinek proti virové infekci," vysvětlil princip fungování testu Pistolas.

Pro test se používá živý virus SARS-CoV-2 a buňky, které jsou k infekci vnímavé. Ke směsi viru s buňkami se přidá vzorek pacientovy krve a testuje se, zda protilátky v ní obsažené dokážou buňky ochránit před infekcí. Touto metodou lze změřit i množství těchto protilátek. Podle Pistolase ústav dostal od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k nakládání s virem.

Mluvčí doplnil, že při současné neexistenci vakcíny ani schválené antivirové léčby je v popředí zájmu použití plazmy dárců, kteří už nemoc covid-19 prodělali. Se stanovením vhodných dárců pomůže právě virusneutralizační test, protože léčebný efekt může mít pouze plazma dárců, kteří mají dostatečné množství neutralizačních protilátek.

"Jsme domluveni s Fakultní nemocnicí Ostrava, že nám posílají právě krve těch dárců, kteří už infekci prodělali a potřebují jejich plazmu použít k léčbě pacientů, kteří mají těžší onemocnění," uvedla Zelená. Podle ní jsou důležité právě neutralizační protilátky, protože ne všechny protilátky, které organismus vyvine jako reakci na infekci, mají ochranný účinek. "Tato metoda právě zjišťuje ty neutralizační, ochranné protilátky, které by měli pacientovi pomoci," řekla Zelená. Podle ní má ústav podobnou dohodu i se Slezskou nemocnicí v Opavě. Své služby by byl schopen nabídnout i jiným zdravotnickým zařízení. Záleželo by ale na kapacitních možnostech laboratoře, protože metoda je ruční prací a nelze ji automatizovat.

Zelená neví o tom, že by takový test měla jiná laboratoř. "Naše laboratoř má obecně s těmi neutralizačními testy dlouholeté zkušenosti. Děláme to na spoustu jiných virů. Ta metoda je principiálně stejná, jen se použije jiný virus," doplnila Zelená. Náklady na test jsou zhruba 600 korun.

Takzvaný virusneutralizační test by mohl pomoci třeba i při zjišťování stavu promořenosti populace. Je totiž vhodný k monitorování protilátek u osob po prodělaném onemocnění a zjištění doby trvání jejich ochranného účinku. "Kdyby tato potřeba byla, dalo by se to využít i pro tento účel, ale nebyly by ty výsledky rychle. U dárců potřebují výsledek poměrně rychle. Pokud by se dělalo plošné testování, tak to až tak nespěchá a museli bychom práci jinak zorganizovat, abychom zvládli větší objem vzorků," doplnila Zelená.