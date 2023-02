V Ostravě se sejdou zastupitelé poté, co primátor oznámil odchod z funkce

Ostrava - V Ostravě se dnes sejdou městští zastupitelé. Jde o první zasedání poté, kdy Tomáš Macura (dříve ANO) oznámil, že do půl roku odejde z funkce primátora. Spolu s ním chtějí své posty opustit i jeho dvě náměstkyně zvolené za ANO - Zuzana Bajgarová má na starost investice a Kateřina Šebestová životní prostředí.

Primátor, který je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí, na začátku minulého týdne oznámil, že odchází z ANO. V souvislosti s odchodem uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Ve čtvrtek informoval o tom, že vedení hnutí začalo na členy klubu vyvíjet nátlak, aby podpořili jeho odchod z čela města. Hovořil i o tom, že koalice v Ostravě by pak mohla změnit podobu tak, že by v ní nebyli zástupci vládních stran. Na pondělním jednání klubu zastupitelů nakonec Macura navrhl, že v následujících měsících odejde z postu primátora. Pro stejný postup se rozhodly i jeho náměstkyně. Šebestová, která je i předsedkyní klubu zastupitelů, řekla, že k obměně ve vedení by mělo dojít do půl roku.

Zároveň uvedla, že se na klubu dohodli, že zastupitelé ANO nebudou na dnešním jednání iniciovat hlasování o důvěře primátorovi a že zůstane zachována současná podoba koalice. Většina zástupců opozičních uskupení se v úterý vyjádřila, že se rovněž nechystají obdobné hlasování navrhovat.

Na magistrátní koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má koalice převahu 33 hlasů. V opozici je hnutí Ostravak, SPD, Starostové pro Ostravu a Ostravská levice.