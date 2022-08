V Ostravě se představili motocykloví kaskadéři z celého světa

Ostrava - Stovky lidí sledovaly o víkendu na soutěži Czech Stunt Day v Ostravě kaskadéry jezdící na motocyklech vestoje na sedátku či ve stojce na hlavě a řadu dalších triků. Akci ale zkomplikovalo deštivé a větrné počasí. Samotnou soutěž nenarušilo, i když se jezdci museli vyrovnat s jízdou na mokrém povrchu, způsobilo však menší škody v areálu.

"Letos je to divoké, protože opravdu vítr zamával areálem, a samozřejmě i déšť. Vyplavilo to některé věci, spadla elektrika a hlavně rozfoukalo to hodně stánkařů, něco to poničilo. Narušilo nám to chod akce, nenarušilo to jízdy. Akorát je to těžší pro jezdce jezdit na mokrém asfaltu, takže třeba neudělají některé triky," řekl ČTK ředitel závodu Adam Peschel.

Některé triky tak sice diváci vidět nemohli, zato je podle ředitele mohlo překvapit, co všechno se na mokrém povrchu dá na motorce dělat. "Motorkáři obecně mají z vody a z deště strach. A když lidé vidí, co kluci dokážou na mokru, tak to respektují a ocení o to víc," řekl Peschel.

Soutěž motocyklových kaskadérů se podle něj dá laicky nazvat akrobacií nebo baletem na motorce. "Jezdci předvádí technické triky, agresivitu, rychlost, dynamiku, zpracování triku a samozřejmě návaznost mezi jednotlivými prvky, které dělají při jízdě po předním kole, po zadním, nějaké stojky na hlavě, gumování, takové divácky zajímavé, atraktivní věci," popsal Peschel.

Do soutěže se zapojilo více než 40 jezdců z celého světa, mezi nimi například několikanásobný vítěz soutěže Mike Jensen z Dánska nebo Brazilec Diego Cristian Mafra. Diváci mohli vidět například i jeden z velmi náročných prvků zvaný kangaroo 360, při němž jezdec začne jízdou po předním kole a ve skoku se otočí o 360 stupňů zpátky na zadní kolo.

Na jubilejním desátém ročníku akce byl program nabitý už od pátku, kdy začínaly kvalifikační jízdy a večer se konala beseda právě k deseti letům Czech Stunt Days. V sobotu mohli lidé kromě samotné soutěže vidět například show na čtyřkolkách nebo poprvé na této akci freestylový motokros. S počtem diváků, jichž jen v sobotu přišlo přes 1000, byl ředitel spokojený. "Na to, že pršelo a nebylo dobré počasí, tak návštěvnost byla super," řekl.

Před deseti let Czech Stunt Days začínaly jako jednodenní akce. Od té doby se rozrostly počtem jezdců, kvalitou soutěže i doprovodným programem. Jenom příprava areálu zabere čtyři dny a samotná akce pak trvá tři dny.

Ředitel řekl, že desátý ročník je ale zároveň ročníkem posledním. Důvodů pro ukončení akce bylo podle něj více, včetně rostoucí finanční náročnosti. "Dostalo se to do bodu, kdy člověk musí zvážit, zda to má tu hodnotu, nebo ne. Tím, že se to ukončí, vznikne prostor pro něco nového. Uvidí se, s čím přijdeme," řekl Peschel.