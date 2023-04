V Ostravě je údajně dohoda na primátorovi ze Spolu, ANO to ale popírá

Ostrava - V jednáních o podobě nové koalice v Ostravě je údajně dohoda na primátorovi, který by měl být z uskupení Spolu, a na početním rozdělení jedenácti míst v radě. ČTK to dnes večer potvrdily dva zdroje obeznámené s průběhem koaličního vyjednávání. Předsedkyně klubu zastupitelů hnutí ANO Hana Tichánková to ale v sms zprávě zaslané ČTK popřela. Podle zdrojů ČTK hnutí ANO přijalo nabídku na více míst v radě a vzdalo se postu primátora. Lídrem Spolu je nynější náměstek primátora Jan Dohnal (ODS).

Tichánková ale popírá, že by klub hnutí ANO takovou nabídku, která vzešla z odpoledního jednání, přijal. "Ne, zatím taková nabídka nebyla přijata," reagovala večer v sms na dotaz, zda klub přijal nabídku na více míst v radě, ale neobsadí post primátora. Další koaliční jednání se v Ostravě podle dnešní odpolední dohody mají uskutečnit ve čtvrtek v podvečer. Ostravské zastupitelstvo má zasednout příští středu.

V Ostravě se vedou jednání o podobě nové koalice, protože dosavadní se rozpadla kvůli štěpení ANO. V koalici byli ještě Spolu a Piráti. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu ztratila koalice většinu. Osm zastupitelů včetně primátora Tomáše Macury původně zvolených za hnutí ANO utvořilo nový klub Nezařazení, který se nyní přejmenoval na JDETO!!!, a 13 zastupitelů zůstalo v původním hnutí ANO.

V posledních dnech o možném vzniku nové koalice jednalo hnutí ANO s uskupením Spolu, hnutím Ostravak, Starosty pro Ostravu a Piráty. Jednání ale nikam nevedla, protože se subjekty nedokázaly shodnout na rozložení sil v jedenáctičlenné městské radě ani na primátorovi. Hnutí Ostravak, které v koaličním vyjednávání vystupuje v dvojbloku se Starosty pro Ostravu a má tak společně 12 mandátů, dnes přišlo s nabídkou, že se vzdá jednoho místa v radě ve prospěch hnutí ANO.

V jedenáctičlenné radě by tak hnutí ANO mělo pět míst, uskupení Spolu tři zástupce a dvojblok Ostravaka a Starostů pro Ostravu by obsadil zbývající tři místa. Hnutí ANO mělo návrh na navýšený počet míst projednat na svém klubu. "Výsledek je v zásadě možný dvojí, a to že hnutí ANO akceptuje nabídku křesla v radě navíc a současně tedy sleví z požadavku na primátora, nebo ne," řekl po odpoledním jednání lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák.