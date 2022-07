V Ostravě dnes končí Colours of Ostrava, vystoupí DJ a producent Garrix

Ilustrační foto - 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, 14. července 2022, Ostrava. Princess Nokia.

Ilustrační foto - 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, 14. července 2022, Ostrava. Princess Nokia. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Čtvrtým a posledním dnem dnes pokračuje v Ostravě 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Hlavní hvězdou dnešního programu bude mladý nizozemský DJ a producent Martin Garrix. A hned dvakrát vystoupí dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné.

Garrix paří mezi největší osobnosti současné taneční hudby. V roce 2013, v pouhých 17 letech, vyslal do světa track Animals. Videoklip dnes hlásí přes miliardu zhlédnutí a poslechů. "Mladý holandský DJ a producent Martin Garrix je jedním z mála, kdo skutečně určují budoucnost taneční scény," uvedli pořadatelé festivalu na webu.

Dvakrát dnes na Colours of Ostrava vystoupí dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné. Je to první sbor, který na festivalu účinkuje. Sbor před časem získal zlato v newyorské Carnegie Hall na festivalu Sounds of Spring International Music. Nejprve představí svůj vlastní program. Ve večerních hodinách pak vystoupí na hlavní scéně společně s ukrajinskou kapelou Balaklava Blues.

Z dalších českých interpretů se návštěvníci mohou těšit například na Markétu Irglovou. Držitelka Oscara za filmovou hudbu představí novou desku a vystoupí společně se smyčcovým tělesem Jihočeské filharmonie a dalšími hudebníky.