V Ostravě dnes končí 20. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava

Hudební festival Colours of Ostrava (20. ročník), 21. července 2023, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. Fanoušci kapely Gilberto Gil & Family. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - V Ostravě dnes končí 20. ročník čtyřdenního hudebního festivalu Colours of Ostrava. V programu závěrečného dne se představí například americký rapper Macklemore, indie-rocková skupina Interpol nebo česká funková skupina Monkey Business. V minulých dnech vystoupila například americká kapela OneRepublic, která byla hlavní hvězdou přehlídky. Naopak koncert britské zpěvačky Ellie Gouldingová byl ze zdravotních důvodů zrušený. Nevystoupí ani nigerijský zpěvák Burna Boy kvůli poruše na svém soukromém letadle.

Pořadatelé dlouhodobě nezveřejňují návštěvnost. Podle odhadů se pohybovala okolo 35.000 lidí. Policie akci hodnotí jako poměrně klidnou.

Na festivalu letos přijelo přes 100 účinkujících, sedm desítek z nich ze zahraničí. Vystoupil třeba Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, legenda brazilské hudby na rozlučkovém turné Gilberto Gil, britská dvojice Sleaford Mods a další.

Společně s festivalem se koná i šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na Meltingpotu vystoupil 21. července ve speciálním vydání politického podcastu Kecy & Politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose prezident Petr Pavel.

Burna Boy zrušil koncert na Colours of Ostrava, důvodem je porucha letadla

Další hvězda festivalu Colours of Ostrava zrušila svůj koncert. Nigerijský zpěvák Burna Boy to zdůvodnil poruchou na svém soukromém letadle. Podle vyjádření jeho manažerů šlo o problém s motorem. ČTK to řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

"Vůbec nevíme, jak to říci, nikdy v historii festivalu se něco podobného nestalo. Celá kapela, tanečníci a celý tým byli připraveni v backstage našeho festivalu," uvedli pořadatelé na facebookovém profilu. Čekalo se tak jen na zpěváka. Problém s letadlem na dálku řešili delší dobu. Ve hře byla možnost změnit páteční program akce tak, aby umělec vystoupil později. "Řešili jsme i posun na pozdější čas dnes v noci, ale poruchu se ani přes velké úsilí zpěvákova týmu nepodařilo odstranit," uvádí příspěvek. Zrušení koncertu davu připravených fanoušků oznámila ředitelka festivalu Zlata Holušová.

K situaci se vyjádřil i tým nigerijského umělce. "Kvůli poruše motoru v letadle, které ho vezlo do Ostravy, Burna Boy bohužel nemůže být na Colours of Ostrava. Naštěstí je v bezpečí a doufá, že se při nejbližší příležitosti vrátí a vystoupí před svými českými fanoušky," uvedli.

Už ve čtvrtek nevystoupila zpěvačka Ellie Gouldingová. Místo ní se do programu na poslední chvíli dostala česká kapela Chinaski. Sedlák uvedl, že lékaři ze zdravotních důvodů nedoporučili zpěvačce let a koncert na Colours of Ostrava. "Ellie Gouldingová posílá upřímné omluvy, lásku a doufá, že se s fanoušky v České republice brzy setká," doplnili pořadatelé festivalu.